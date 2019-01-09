Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Inusitados

Ações na Justiça por ida a banheiro e jogo do bicho

Exposição ao sol, gorjeta e dano estético também viram processos

Publicado em 

09 jan 2019 às 01:50

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 01:50

Há processos contra os "patrões do jogo do bicho" pelos funcionários que querem ter seu vínculo empregatício reconhecido Crédito: Arte/ Arabson
Para a maioria das pessoas, ir ao banheiro pode ser uma ação corriqueira, incluindo no dia a dia do trabalho. Mas existem casos em que essa atitude pode parar até na Justiça.
Somente no ano passado, o Tribunal Regional do Trabalho 17ª Região (TRT–ES) cadastrou cinco processos de funcionários que reclamam que a empresa onde trabalhavam não permitia a ida deles ao banheiro.
Outra situação inusitada na justiça são os nove processos cadastrados no TRT-ES contra os “patrões do jogo do bicho” pelos funcionários que querem ter seu vínculo empregatício reconhecido.
Os processos fazem parte das 21.296 ações registradas no tribunal de janeiro a novembro do ano passado. Os dados de dezembro ainda não foram compilados pelo órgão.
Os assuntos campeões em processos são problemas no pagamento de verbas rescisórias - 4.021 casos; discussões sobre aviso prévio - 3.877 processos; e assistência judiciária gratuita - 3.734 disputas cadastradas.
Além desses casos, existem processos de indenização registrados por dano estético – 57 casos; assédio sexual – 46; assédio moral - 732 processos; gorjeta – 65 casos; e três casos por exposição ao sol, além de diversos outros tipos.
A quantidade de ações em 2018 é consideravelmente menor do que o registrado em 2017, quando 36.979 novos processos foram abertos no TRT-ES, segundo informou a assessoria de imprensa do órgão.
Para o advogado trabalhista e presidente do Sindicato dos Advogados, Ben-Hur Farina, a redução se deu por conta da reforma trabalhista. “As ações trabalhistas reduziram bastante. Existe um receio em ajuizar ação e perder e ser obrigado a pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária”, opinou.
Ele explicou também sobre o caso dos funcionários proibidos pelos patrões de irem ao banheiro. “Ir ao banheiro faz parte do cotidiano do ser humano por trata-se de necessidade fisiológica. E mais: qual critério seria esse de proibir ou limitar a ida ao banheiro?”, questionou.
“Exemplifico um caso que tivemos no escritório com sentença favorável e que foi confirmado pelo TRT-ES de danos morais contra a loja de um shopping localizado em Vitoria. Nessa loja, a trabalhadora não podia ir ao banheiro por não poder deixar a loja vazia”, lembrou.
“Quando tinha alguma vontade de ir, ela era obrigada a fazer em um balde. Na audiência, ficou provado com testemunhas que a trabalhadora não tinha ninguém para substituí-la”, completou Farina.
O superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) no Estado, Alcimar Candeias, explicou que, no caso dos processos envolvendo atividade ilícita, como jogo do bicho, o processo é mais complexo, já que esse tipo de jogo é proibido no país.
“Essa situação é um pouco diferente. Ela acontece quando tem uma relação de trabalho lícita proveniente de uma atividade ilícita”, comentou. “Uma pessoa pode ser o motoboy, por exemplo, de um bicheiro. Motoboy é uma atividade lícita, mas que decorre de uma atividade irregular, que, no caso, é o jogo do bicho”, explicou Candeias. Mesmo assim há trabalhadores que registram casos na Justiça atrás de reconhecimento de vínculo empregatício e indenização.
TIPOS E CASOS
Raios solares
São três ações no TRT-ES por conta da exposição ao sol. Nesses casos, o trabalhador deve receber e utilizar protetor solar durante o expediente.
Jogo do bicho
Trabalhar para um “bicheiro” também configura vínculo empregatício. No entanto, a questão é complexa porque o jogo do bicho é uma atividade ilegal e o “patrão” não presta conta dos rendimentos e despesas. São nove processos de empregados do “jogo do bicho” no TRT-ES.
Limitação de uso do banheiro
Algumas empresas limitam a quantidade de vezes que o funcionário pode ir ao banheiro. Cinco processos com esse tema foram cadastrados no TRT-ES em 2018.
Assédio moral
É a exposição de alguém a situações humilhantes e constrangedoras durante a jornada de trabalho e no exercício de suas funções. No ano passado, foram 732 ações deste tipo no TRT-ES.
Assédio sexual
É um tipo de coerção sexual praticada, geralmente, por uma pessoa em posição hierárquica superior em relação a um subordinado no ambiente de trabalho. No ano passado, o TRT-ES registrou 46 processos com o tema.
CRISE MUDA FOCO DA FISCALIZAÇÃO
Se antes da crise econômica o foco das fiscalizações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) eram o excesso de jornadas e a falta de folgas e férias dos trabalhadores, agora o foco é outro: o trabalho informal.
De acordo com o superintendente do MTE no Estado, Alcimar Candeias, a mudança aconteceu por conta do cenário econômico nacional.
“Você anda pelos bairros e vê muito trabalho informal. E existe o trabalho informal próprio e o irregular, que é quando uma pessoa se aproveita para contratar outra sem pagar os impostos e direitos do empregado”, explicou. “É esse trabalho informal irregular que precisamos combater”, completou Candeias, acrescentando que esses problemas se tornaram um dos principais alvos das fiscalizações.
“A gente precisou voltar a lutar contra esse problema. Não adianta lutar por férias e 13º salário se muita gente não tem nem o vínculo de emprego reconhecido”, disse Candeias, destacando que nem por isso os demais problemas deixaram de ser fiscalizados pelo MTE.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Economia Justiça
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados