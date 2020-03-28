Inventaram a calculadora de consumo de papel higiênico: saiba como calcular

Tempo de crise, tempo de criatividade. Uma empresa lançou uma “calculadora de papel higiênico” para ajudar o consumidor a fazer uma boa “gestão” do estoque de um dos produtos mais consumidos neste período de pandemia do coronavírus
. O objetivo é evitar que o consumidor compre mais produtos do que realmente vai precisar. A calculadora mostra por quanto tempo você poderá ficar despreocupado com o papel higiênico, se você conseguirá passar por uma quarentena de duas semanas ou se você estocou em excesso.
Segundo os idealizadores, com a calculadora de papel higiênico é possível descobrir facilmente quanto papel higiênico é necessário para mim/minha família/as pessoas que moram comigo; por quanto tempo durará o papel higiênico; se devo aumentar o estoque de papel higiênico; ou se estou comprando em excesso ou e exagerei na compra de papel higiênico.