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Leonel Ximenes

Inventaram a calculadora de consumo de papel higiênico: saiba como calcular

Ferramenta ensina como saber se você vai consumir o produto na quarentena de duas semanas ou se  estocou em excesso

Publicado em 28 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

28 mar 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Será que vai faltar ou sobrar papel higiênico?
Será que vai faltar ou sobrar papel higiênico? Crédito: Amarildo
Tempo de crise, tempo de criatividade. Uma empresa lançou uma “calculadora de papel higiênico” para ajudar o consumidor a fazer uma boa “gestão” do estoque de um dos produtos mais consumidos neste período de pandemia do coronavírus. O objetivo é evitar que o consumidor compre mais produtos do que realmente vai precisar. A calculadora mostra por quanto tempo você poderá ficar despreocupado com o papel higiênico, se você conseguirá passar por uma quarentena de duas semanas ou se você estocou em excesso.
No site www.blitzresults.com/pt-br/papel/ é possível calcular por quanto tempo seu estoque de papel higiênico durará. Para isso, você só precisará responder quantos rolos tem em casa e quais são seus “hábitos de uso”. Então, a calculadora indicará uma previsão de duração do papel higiênico.
Segundo os idealizadores, com a calculadora de papel higiênico é possível descobrir facilmente quanto papel higiênico é necessário para mim/minha família/as pessoas que moram comigo; por quanto tempo durará o papel higiênico; se devo aumentar o estoque de papel higiênico; ou se estou comprando em excesso ou e exagerei na compra de papel higiênico.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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