Poucas&Boas: Mistério: por que estão comprando tanto papel higiênico no ES?

Papel higiênico, um dos itens mais procurados nesta crise do coronavírus Crédito: Divulgação

Dono de uma grande rede de supermercados conversou com a coluna e se diz surpreso com a grande procura por papéis higiênicos. “Não sei o motivo, mas, pelo que me consta, o coronavírus não provoca diarreia”, ironiza.

PRA QUE CORRER?

O empresário faz um alerta: tem gente estocando produtos perecíveis e com validade determinada e que vai acabar arcando com o prejuízo de ter um item impróprio para o consumo. Ele insiste: os supermercados estão com os estoques cheios, continuam recebendo caminhões com mercadorias normalmente e nada vai faltar.

VOLTANDO AO NORMAL

Pelo menos ele diz que já há uma maior conscientização do consumidor. O supermercadista conta que domingo, segunda e terça teve movimento muito acima do normal nas unidades localizadas principalmente em bairros de classe média da Grande Vitória. Ontem (17) e hoje a procura já está perto da normalidade.

DEPÓSITOS ABASTECIDOS

O presidente da Acaps, João Falquetto, também garante à coluna que os depósitos dos supermercados estão cheios e que não há necessidade de corrida às compras. Ele descarta fechar os supermercados aos domingos, como pediu o Sindicomerciários, para que não se concentrem as compras nos demais dias da semana: “Essa proposta não é adequada para o momento que estamos vivendo”, destaca.

SACRAMENTO COM PROTEÇÃO

A Arquidiocese de Vitória informa que todos os seus padres estão aptos a ministrar a unção dos enfermos, especialmente neste momento de epidemia de coronavírus. Os sacerdotes, entretanto, terão que tomar medidas adicionais de segurança sanitária como usar luvas e máscaras.

A QUEM SE DESTINA

O sacramento, que substituiu a extrema-unção após o Concílio Vaticano II, é ministrado por meio de aplicação de um óleo na fronte ou nas mãos de quem esteja em perigo de morte por doença ou velhice.

NA CRISE, CRIE

Crise também é momento de oportunidade. Pode ser um velho clichê, mas um vendedor de churrasquinho de rua em Vila Velha seguiu à risca essa máxima, antecipou os planos e anunciou hoje (19) que passará a entregar pedidos em casa, por uma taxa de apenas R$ 2.

NÃO SÃO FÉRIAS

Escola particular de Vitória está entregando os livros escolares e enviando atividades para os alunos em quarentena. Conta com o apoio dos pais para que os conteúdos continuem sendo repassados e para que os estudantes entendam que não estão de férias.

EXEMPLO DE CASA

O governador Casagrande e sua equipe estão sendo elogiados por estarem sendo transparentes e abertos durante a crise da pandemia da Covid-19. Fica o exemplo: não é negando a realidade e afirmando que tudo não passa de uma “fantasia” ou “histeria” que a sociedade terá sucesso no combate ao coronavírus.

Tuk Tuk na cidade (quase) vazia

Leitor da coluna precisou sair de casa durante a tarde de hoje e pediu corrida em um Tuk Tuk. Passou por Praia do Canto, Enseada do Suá e Santa Lúcia, em Vitória, e viu pouquíssimo movimento de pessoas e poucas lojas abertas

O JEITO É ESPERAR

Um outro leitor da coluna aguardou por uma hora e meia para que o frasco de álcool em gel 70 ficasse pronto numa farmácia de manipulação no Centro de Vila Velha. A bisnaga de 60 gramas estava a R$ 14,90, e a de 200 gramas, R$ 29,90.

CARO, MAS TEM

Teve consumidor que reclamou do preço. E as farmacêuticas, com toda educação, lembravam que não são fábrica e que não conseguem produzir em escala maior, mas que ainda tinham o produto para população.

SEM PREVISÃO

Farmácias de três grandes redes não têm sequer previsão de quando o insumo que substitui a água e o sabão, em algumas ocasiões, estará à disposição para venda.

TEM PÃO, MAS TEM REGULAMENTO

Padaria de Santa Lúcia, em Vitória, adotou uma nova forma de atendimento. Antes do coronavírus, cada cliente pegava a quantidade de pães que desejava usando um pegador comunitário. Agora, um funcionário da unidade faz todo o serviço, evitando o contato direto com o alimento.

TEM PÃO, MAS TEM REGULAMENTO 2

Por falar em pão, um casal de pequenos empresários do Centro de Vila Velha suspendeu a entrega domiciliar do produto artesanal em domicílio. Os clientes, agora, têm que ir buscar a delícia na casa dos panificadores.

FILA PERIGOSA

Empresário de Jacaraípe reclama que tem que enfrentar filas no Centro de Distribuição dos Correios (CDC) ou na agência de Feu Rosa porque a empresa não entrega mercadorias e encomendas em domicílio na sua região, por causa da violência. E muita gente em fila é um perigo em tempo de coronavírus. Certo, ECT?

NADA SE CRIA

Teve hospital capixaba, nas redes sociais, imitando a ação de outra unidade de saúde nacional, que por sua vez plagiou de um grupo de médicos estrangeiros.

VACINA AOS MOTORISTAS

O presidente da Confederação Nacional do Transporte (CNT), Vander Costa, enviou um ofício ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, solicitando que os motoristas profissionais sejam incluídos na Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza 2020.

IDEIA CAPIXABA

A iniciativa surgiu no Espírito Santo por meio do Transcares, o Sindicato das Empresas de Cargas e Logística do Estado. A CNT a acatou e acionou Brasília.

ALÔ, BARÃO DO RIO BRANCO!