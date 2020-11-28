Haja emoção! Os bastidores do último dia de campanha

Eleição 2020 - Resultado Crédito: Arte Geraldo Neto

Nada de descanso! Os oito candidatos que disputam o segundo turno nas quatro maiores cidades da Grande Vitória e do Estado foram às ruas tentar confirmar o voto do eleitor mais convicto e, principalmente, atrair o apoio daqueles que ainda não se decidiram, a menos de 24h para a abertura das seções eleitorais. Carreatas, postagens nas redes sociais, gravação de vídeos, todos os instrumentos foram utilizados pelos concorrentes na grande festa democrática. Os quatro escolhidos pelo cidadão-eleitor, o verdadeiro dono desta festa, serão conhecidos a partir das 17h deste domingo (29). Que vençam os melhores e os mais preparados.

CINTURA COM PAZOLINI

A candidatura do Delegado Lorenzo Pazolini (Republicanos) conseguiu um apoio nacional. O animado suporte veio de Paulo Cintura, ex-aluno da “Escolinha do Professor Raimundo”, do saudoso Chico Anysio. O dono do bordão “issa!”, bolsonarista de carteirinha, participou dos atos antidemocráticos em Brasília, no primeiro semestre deste ano.

GANDINI DE LONGE

Na tarde deste sábado (28), a carreata de João Coser saiu do final da Praia de Camburi, pertinho da casa do deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), que ficou em terceiro lugar no primeiro turno. O locutor de um carro de som do petista mandou um abraço ao parlamentar, que apareceu na varanda e saudou os presentes.

O DESEJADO

O eleitorado de Gandini, que recebeu 36.172 votos, é cobiçadíssimo por Coser, cujo programa até mandou recado aos eleitores do deputado. Vereadores da base do Cidadania se bandearam para Lorenzo Pazolini, enquanto o vice na chapa dele, Nathan Medeiros (PSL), ficou ao lado do petista.

VOLTA NA ILHA

A carreata de Pazolini, que saiu do Sambão do Povo e deu a volta pela Capital, estava lotada, com veículos a perder de vista.

FEIRA ELEITORAL

As feiras livres foram, mais uma vez, os locais mais visitados pelos candidatos nesta campanha. Neste último dia não poderia ser diferente. Em Jardim da Penha, a feira parecia um circuito de Carnaval, tamanha a quantidade de trios e "blocos" dos candidatos.

GOSTOU&NÃO GOSTOU

Apesar da quantidade de militantes, carros de som, bandeiras e adesivos, o clima foi de respeito. Mas teve gente que não gostou de ir às compras e dar de cara com a micareta eleitoral.

APOIO OFICIAL

Euclério Sampaio (DEM) andou no trio elétrico em seu último dia de campanha em Cariacica. Marcelo Santos (Podemos) e o prefeito de Viana, Gilson Daniel (Podemos), deram suporte na locução e no pedido de votos. O deputado é apoiado com força por integrantes do governo Casagrande.

GIRL POWER

Célia Tavares (PT) passou por Cariacica em seu trio elétrico azul, repleto de apoiadores. Desde o início da campanha, a candidata tem defendido políticas públicas e empoderamento para as mulheres.

FESTA NA SERRA

As carreatas também dominaram a agenda do último dia de campanha. Na Serra, o candidato Sérgio Vidigal (PDT) desfilou por ruas e avenidas ao lado do deputado federal Amaro Neto (Republicanos). Fábio Duarte (Rede) teve como comissão de frente de sua carreata um grupo de mulheres e até fanfarra.

INSPIRAÇÃO CARIOCA

Fábio Duarte (Rede) se inspirou na campanha de Eduardo Paes (DEM), no Rio de Janeiro, e publicou vários vídeos contra o rival pedetista Sérgio Vidigal, que começavam com a vinheta “A Fantástica Fábrica de Promessas de Vidigal”. O deputado estava vestido como o personagem Willy Wonka. Na Cidade Maravilhosa, Paes cansou de fazer isso com o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos).

SELVA E BATMAN

Sérgio Vidigal (PDT) dedicou-se a publicar fotos com famílias e crianças neste último dia de corrida. Valeu até um retrato ao lado de uma criança com camisa camuflada ao estilo do Exército e, também, coladinho com um menino que vestia uma roupa estampada com o traje do Batman. A Serra também tem os mesmos problemas de Gotham: muitos crimes e ameaças. Mas na cidade serrana não há o Cavaleiro das Trevas para salvar o dia.

ARNALDINHO DOS BAIXINHOS

Arnaldinho Borgo (Podemos) mostrou diversas vezes crianças na sua campanha em Vila Velha. E ainda filosofou: “Quer saber se o que você faz e o que você fala é bom? Pergunte a uma criança”.

PAI&FILHO

O último vídeo de pedido de voto do prefeito de Vila Velha e candidato à reeleição, Max Filho (PSDB), foi ao lado do pai, Max Mauro. Curto e grosso, o patriarca falou o número do seu pupilo.

TIREM AS CRIANÇAS DA SALA

A temperatura está lá em cima com o que circula nas redes sociais sobre as eleições em Vila Velha e em Vitória. Tem gente que vai preferir nem fazer conta no Twitter por um bom tempo.

ACESSIBILIDADE PARA O ELEITOR

O site do Tribunal Superior Eleitoral (www.tse.jus.br) criou uma capa especial com os principais serviços relativos às Eleições 2020 para facilitar o acesso do eleitor.

ELEIÇÕES LIMPAS

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), como forma de demonstrar a credibilidade e transparência do processo eleitoral, realizou na manhã deste sábado (28) o sorteio das urnas eletrônicas que vão passar por processo de auditoria no segundo turno. Foram sorteadas urnas de seções eleitorais de Vitória, Cariacica, Serra e Vila Velha.

e-TÍTULO SÓ ATÉ 23h59

Para evitar problemas na justificativa de votos, o TSE resolver limitar os downloads do e-Título. Quem pretende utilizar o aplicativo amanhã, deverá baixá-lo ou atualizá-lo hoje, até às 23h59. A decisão é para garantir que o sistema não fique sobrecarregado e não gere as reclamações registradas no primeiro turno.

PERGUNTE À BEL

Bel, a assistente virtual do TRE-ES, foi acionada 93.617 vezes por eleitores desde o dia 1° de novembro. Em mais de 90% das consultas o bot informou sobre o local correto de votação. Bel está trabalhando neste final de semana. Para tirar alguma dúvida de última hora basta acessar https://bel.tre-es.jus.br

ALÔ, QUERIDO ELEITOR!