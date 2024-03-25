Guarda de Vitória prende homem em árvore furtando fios

Com o suspeito do furto foram encontrados uma bolsa contendo fios de telefone, uma serra, uma faca e um chucho Crédito: Guarda Municipal de Vitória

Um ex-detento, de 35 anos, foi preso e levado à delegacia após ser flagrado por agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória furtando fios, na noite deste domingo (24), no bairro Consolação. Com ele foi apreendido material para cortar fios.

O suspeito estava em cima de uma árvore, às margens da Avenida Marechal Campos, quando os agentes passaram.

“Quando chegamos, ele estava no alto da árvore com uma serrinha cortando fios de telefonia. Próximo à base da árvore, encontramos uma bolsa contendo fios de telefone, mais uma serra, uma faca e um chucho, produzido com a base de uma chave de fenda”, relatou o inspetor Albert.

Não é a primeira vez que o acusado foi preso. O homem recebeu voz de prisão e, ao descer, foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória. Ao ser identificado, os agentes descobriram que ele já tinha passagens por roubo contra coletivo, desacato, furto e calúnia.