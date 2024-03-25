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Leonel Ximenes

Guarda de Vitória prende homem em árvore furtando fios

Suspeito já tem passagens pela polícia por roubo contra coletivo, desacato, furto e calúnia

Publicado em 25 de Março de 2024 às 13:03

Públicado em 

25 mar 2024 às 13:03
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Com o suspeito do furto foram encontrados uma bolsa contendo fios de telefone, uma serra, uma faca e um chucho
Com o suspeito do furto foram encontrados uma bolsa contendo fios de telefone, uma serra, uma faca e um chucho Crédito: Guarda Municipal de Vitória
Um ex-detento, de 35 anos, foi preso e levado à delegacia após ser flagrado por agentes da Guarda Civil Municipal de Vitória furtando fios, na noite deste domingo (24), no bairro Consolação. Com ele foi apreendido material para cortar fios.
O suspeito estava em cima de uma árvore, às margens da Avenida Marechal Campos, quando os agentes passaram.
“Quando chegamos, ele estava no alto da árvore com uma serrinha cortando fios de telefonia. Próximo à base da árvore, encontramos uma bolsa contendo fios de telefone, mais uma serra, uma faca e um chucho, produzido com a base de uma chave de fenda”, relatou o inspetor Albert.
Não é a primeira vez que o acusado foi preso. O homem recebeu voz de prisão e, ao descer, foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória. Ao ser identificado, os agentes descobriram que ele já tinha passagens por roubo contra coletivo, desacato, furto e calúnia.
Chucho é um objeto artesanal que, por vezes, é confeccionado ilegalmente dentro de presídios e usado como arma pelos detentos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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