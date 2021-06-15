Gastos com diárias da Casa Militar no ES crescem 33% em um ano

Gabinete do governador no Palácio Anchieta cuja segurança é responsabilidade da Casa Militar Crédito: Fernando Madeira

Os gastos com diárias da Secretaria da Casa Militar, o braço direito no assessoramento do governador do Estado , cresceram 33% de 2020 para 2021, na comparação entre o período de 1º de janeiro a 14 de junho de cada ano. Esses valores estão disponíveis no site da Transparência Estadual.

De acordo com a Transparência, no ano passado R$ 98.152,10 já tinham sido pagos aos servidores. Já em 2021, essa quantia passou para R$ 130.678,00 - um aumento de 33,13% no intervalo de um ano. Isso em um período no qual a pandemia de Covid-19 continuou e restringiu interações e deslocamentos.

A Secretaria da Casa Militar atua nas missões de segurança e inteligência institucional, sendo responsável por coordenar e executar a segurança do governador e do vice-governador. Também faz a segurança dos Palácios Anchieta e da Fonte Grande e da Residência Oficial da Praia da Costa. E ainda coordena e operacionaliza o emprego dos helicópteros à disposição do governo.

AUMENTO DE GASTOS TAMBÉM NA SECRETARIA DE GOVERNO

O aumento expressivo no gasto com diárias também vem ocorrendo na Secretaria de Estado de Governo (SEG), agora comandada por Gilson Daniel, que é apontado como o homem-forte do Palácio Anchieta . Gilson, aliás, é ex-prefeito de Viana, cidade escolhida para receber a vacinação em massa com o imunizante da AstraZeneca.

Na Secretaria de Governo, os gastos com diárias passaram de R$ 39.505,20, em 2020, para R$ 70.280,50, neste ano. Um crescimento de 77,90% no uso das indenizações de deslocamentos.

Essa pasta tem o dever de realizar o assessoramento ao governador, em articulação com os demais órgãos integrantes da Governadoria e as Secretarias de Estado na área administrativa.