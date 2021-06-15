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Leonel Ximenes

Gastos com diárias da Casa Militar no ES crescem 33% em um ano

Órgão é o responsável pela segurança do governador, do vice, dos palácios e da residência oficial

Publicado em 15 de Junho de 2021 às 02:05

Públicado em 

15 jun 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Matéria especial sobre o Palácio Anchieta, Sede do Governo do ES
Gabinete do governador no Palácio Anchieta cuja segurança é responsabilidade da Casa Militar Crédito: Fernando Madeira
Os gastos com diárias da Secretaria da Casa Militar, o braço direito no assessoramento do governador do Estado, cresceram 33% de 2020 para 2021, na comparação entre o período de 1º de janeiro a 14 de junho de cada ano. Esses valores estão disponíveis no site da Transparência Estadual.
De acordo com a Transparência, no ano passado R$ 98.152,10 já tinham sido pagos aos servidores. Já em 2021, essa quantia passou para R$ 130.678,00 - um aumento de 33,13% no intervalo de um ano. Isso em um período no qual a pandemia de Covid-19 continuou e restringiu interações e deslocamentos.
A Secretaria da Casa Militar atua nas missões de segurança e inteligência institucional, sendo responsável por coordenar e executar a segurança do governador e do vice-governador. Também faz a segurança dos Palácios Anchieta e da Fonte Grande e da Residência Oficial da Praia da Costa. E ainda coordena e operacionaliza o emprego dos helicópteros à disposição do governo.

AUMENTO DE GASTOS TAMBÉM NA SECRETARIA DE GOVERNO

O aumento expressivo no gasto com diárias também vem ocorrendo na Secretaria de Estado de Governo (SEG), agora comandada por Gilson Daniel, que é apontado como o homem-forte do Palácio Anchieta. Gilson, aliás, é ex-prefeito de Viana, cidade escolhida para receber a vacinação em massa com o imunizante da AstraZeneca.
Na Secretaria de Governo, os gastos com diárias passaram de R$ 39.505,20, em 2020, para R$ 70.280,50, neste ano. Um crescimento de 77,90% no uso das indenizações de deslocamentos.
Essa pasta tem o dever de realizar o assessoramento ao governador, em articulação com os demais órgãos integrantes da Governadoria e as Secretarias de Estado na área administrativa.
Pela SEG, só um servidor, o sargento Valter Rodrigues de Paula, responsável pela Subsecretaria de Estado do Governo de Articulação e Mobilização com os Municípios, já recebeu R$ 13.552,50 em diárias no período.

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Leonel Ximenes

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Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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