Festival de chorinho, jazz e blues no bairro mais populoso do ES

O bairro mais populoso de Vitória (e também do Espírito Santo) estará em festa de sexta (8) a domingo (10) com a realização do 1º Festival de Chorinho, Jazz e Blues de Jardim Camburi
.
Além das atrações musicais, o festival terá pratos típicos que serão comercializados nos food trucks e expositores de artesanato que já trabalham ao lado da Praça Nilze Mendes, local do evento.
Os shows começam às 18h com entrada livre. A promoção é da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
(CDTIV). Entre outros grupos, se apresentarão o Urublues, Sambachoro e Brasil Pandeiro.