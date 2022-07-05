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Leonel Ximenes

Festival de chorinho, jazz e blues no bairro mais populoso do ES

Shows, com entrada gratuita, serão realizados de sexta a domingo

Públicado em 

05 jul 2022 às 12:33
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O grupo Brasil Pandeiro se apresenta na noite de domingo (10)
O grupo Brasil Pandeiro se apresenta na noite de domingo (10) Crédito: Divulgação
O bairro mais populoso de Vitória (e também do Espírito Santo) estará em festa de sexta (8) a domingo (10) com a realização do 1º Festival de Chorinho, Jazz e Blues de Jardim Camburi.
Além das atrações musicais, o festival terá pratos típicos que serão comercializados nos food trucks e expositores de artesanato que já trabalham ao lado da Praça Nilze Mendes, local do evento.
Os shows começam às 18h com entrada livre. A promoção é da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV). Entre outros grupos, se apresentarão o Urublues, Sambachoro e Brasil Pandeiro.

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A PROGRAMAÇÃO DO FESTIVAL

  • SEXTA-FEIRA (8)
  • 18h (abertura)
  • 19h (Sambachoro)
  • 21h (Vinícius Herkenhoff)

  • SÁBADO (9)
  • 18h (Vix Trio Pop Jazz)
  • 20h (Paulão do Cavaco e Convidados)
  • 22h (Urublues)

  • DOMINGO (10)
  • 18h (Alexandre Carne de Gato)
  • 19h30 (Brasil Pandeiro)
  • 21h (Choro da Ilha)
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cultura Bairro Jardim Camburi jazz Música Vitória (ES)
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