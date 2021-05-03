Ex-combatente capixaba morre no dia do seu aniversário de 101 anos

Ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial, o cabo Anacleto Brunoro morreu nesta segunda-feira (3), exatamente no dia do seu 101º aniversário. Segundo a família do ex-pracinha, ele morreu de causas naturais.
O comando do 38º Batalhão de Infantaria em Vila Velha fez uma homenagem póstuma ao cabo Brunoro e informou que ele morreu às 8h30 após “complicação respiratória aguda”. “Os integrantes do 38º Batalhão de Infantaria se solidarizam com os familiares e amigos do ex-combatente”, diz nota do Exército.
Nascido em 3 de maio de 1920, Anacleto Brunoro morava em Aracuí, no interior de Castelo
, No ano passado, ele foi homenageado pelo 38º BI por ocasião do seu centenário de nascimento.
“Nosso homenageado integrou a Força Expedicionária Brasileira (FEB) e como pracinha combateu nos campos da Itália, na Segunda Guerra Mundial. Nessa data natalícia, o comandante e os integrantes do 38º BI o parabenizam pelo seu vigor, vibração com o Exército Brasileiro e pelo grande serviço prestado à nossa nação.”