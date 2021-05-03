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Leonel Ximenes

Ex-combatente capixaba morre no dia do seu aniversário de 101 anos

Cabo Anacleto Brunoro integrou a Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 18:41

Públicado em 

03 mai 2021 às 18:41
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Cabo Brunoro Anacleto sendo homenageado no 38º BI pelo seu centenário de nascimento
Cabo  Anacleto Brunoro sendo homenageado no 38º Bi pelo seu centenário de nascimento Crédito: 38º BI
Ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB) na Segunda Guerra Mundial, o cabo Anacleto Brunoro morreu nesta segunda-feira (3), exatamente no dia do seu 101º aniversário. Segundo a família do ex-pracinha, ele morreu de causas naturais.
O comando do 38º Batalhão de Infantaria em Vila Velha fez uma homenagem póstuma ao cabo Brunoro e informou que ele morreu às 8h30 após “complicação respiratória aguda”. “Os integrantes do 38º Batalhão de Infantaria se solidarizam com os familiares e amigos do ex-combatente”, diz nota do Exército.
Nascido em 3 de maio de 1920, Anacleto Brunoro morava em Aracuí, no interior de Castelo, No ano passado, ele foi homenageado pelo 38º BI por ocasião do seu centenário de nascimento.
A nota do Exército comunicando a morte do cabo Anacleto Brunoro
A nota do Exército comunicando a morte do cabo Anacleto Brunoro Crédito: Divulgação
“Nosso homenageado integrou a Força Expedicionária Brasileira (FEB) e como pracinha combateu nos campos da Itália, na Segunda Guerra Mundial. Nessa data natalícia, o comandante e os integrantes do 38º BI o parabenizam pelo seu vigor, vibração com o Exército Brasileiro e pelo grande serviço prestado à nossa nação.”

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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