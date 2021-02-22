EUA têm mais mortes por Covid do que na 2ª Guerra e no Vietnã juntos

De acordo com os números da agência AP, ao atingir 500 mil, o número de mortos por Covid-19 desde o início da pandemia nos EUA já supera o de pessoas que morreram no país em 2019 de doenças respiratórias crônicas, acidente vascular cerebral, doença de Alzheimer, gripe e pneumonia combinados.

Apesar da tragédia americana, a vacinação começa a avançar no país, estimulada pelo presidente democrata Joe Biden, que assumiu o governo há pouco mais de um mês. Segundo o jornal New York Times, mais de 61 milhões de pessoas foram vacinadas no país, cerca de 13% da população elegível para ser imunizada. Com isso, o país registrou queda de 44% na média móvel de novos casos e de 35% na média de mortes. O antecessor de Biden, o republicano Donald Trump, foi acusado de não ter sido eficiente no combate à pandemia no seu país.