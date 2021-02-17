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Estados Unidos

Biden diz que vacinas estarão disponíveis para todos os americanos até julho

Presidente dos EUA também falou que os professores deveriam ter prioridade na vacinação, para que as escolas possam reabrir

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 09:27

Publicado em 

17 fev 2021 às 09:27
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, discursa durante a cerimônia de sua posse realizada no Capitólio, em Washington (DC), nesta quarta-feira (20). Biden se tornou o 46º presidente a assumir o comando do país
O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que toda população será vacinada até julho Crédito: PATRICK SEMANSKY/ESTADÃO CONTEÚDO
Durante sua participação no evento da emissora CNN nos EUA em que recebe perguntas de americanos, na noite desta quarta-feira (17), o presidente Joe Biden afirmou que as vacinas estarão amplamente disponíveis para o público geral até o fim de julho.
"Vamos ter mais de 600 milhões de doses, o suficiente para vacinar todos os americanos", disse o democrata ao mediador, Anderson Cooper.
O presidente ressaltou ainda que havia apenas 50 milhões de doses disponíveis quando tomou posse, em 20 de janeiro. Para aumentar a produção, afirmou o democrata, ele implementou a Lei de Produção de Defesa "para que produtores tenham mais equipamentos".
Outro desafio para vacinar a população apontado por Biden era a falta de profissionais que aplicassem o imunizante, o que gerou uma ordem executiva presidencial para que enfermeiros e médicos aposentados voltassem à ativa.

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Sobre a reabertura das escolas, o mandatário americano fez um mea culpa sobre falhas na comunicação de sua decisão de levar os alunos de volta para a sala de aula.
Ele respondia a um questionamento de sua promessa de campanha de abrir a maioria dos estabelecimentos de ensino nos primeiros dias, mas agora o presidente afirma que, na verdade, estariam abertos ao menos uma vez na semana.
"Isso não é verdade. Houve um erro na comunicação, mas o que estou falando é que eu falei em abrir a maioria das escolas de jardim de infância ao oitavo ano, porque são mais fáceis de abrir e as que mais precisam na questão do impacto nas crianças e famílias que precisam ficar em casa", respondeu o presidente.
Biden também falou que os professores deveriam ter prioridade na vacinação, para que as escolas possam reabrir. O democrata incentivou ainda os americanos a receberem os imunizantes: "se você pode ser vacinado, vá aonde puder recebê-la, independentemente das outras variantes que estão por aí".
Cautelosamente, o presidente disse que os EUA devem ter uma volta à normalidade no Natal desde ano, levando em conta as vacinas já disponíveis e a da Johnson & Johnson que está para chegar.

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