Paulo Cesar Vinha foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) Crédito: Cedoc Rede Gazeta

Um ato público na Barra do Jucu, no dia 29 de abril, vai marcar os 30 anos da morte do biólogo, ambientalista e militante dos movimentos sociais Paulo Vinha, assassinado no dia 28 de abril de 1993, aos 36 anos de idade, por empresários extrativistas de areia na área do então Parque Estadual de Setiba que, posteriormente, recebeu seu nome como forma de homenageá-lo postumamente.

O Ato Cultural/Ambiental Paulo Vinha Presente, em Defesa do Meio Ambiente e dos Direitos dos Trabalhadores e Trabalhadoras será realizado das 15h às 18h, na Praça Pedro Valadares, na Barra do Jucu, em Vila Velha

Na programação do ato constam diversas atrações culturais como sarau de poesias, apresentações musicais e de banda de congo, além da presença de lideranças políticas e de organizações e movimentos sociais.

Your browser does not support the audio element. ES terá ato em memória de Paulo Vinha, assassinado há 30 anos

“Paulo Vinha lutava não apenas pela preservação ambiental, mas por tantas outras causas, como democracia, terra e trabalho para todos, e que continuam na pauta das nossas lutas atuais. Os jovens precisam conhecer estas histórias, se motivar e engajar nestas tarefas também”, afirma o ex-deputado estadual Cláudio Vereza, que militou com o biólogo no PT.

QUE FOI PAULO CÉSAR VINHA

Paulo Vinha nasceu no interior do município de Conceição do Castelo em 1957, e veio para Vitória estudar aos 17 anos. Aos poucos se engajou nas lutas ambientais, políticas e sociais do Estado. Foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores (PT) no Espírito Santo, era colaborador do Greenpeace, apoiou as comunidades indígenas de Aracruz e denunciou os impactos da monocultura do eucalipto.

"O seu legado foi intenso e sempre nos motivou a gritar pelas causas que defendia, que sempre foram nossas também. Nós e as gerações futuras continuaremos a falar por Paulo Cesar Vinha. Ninguém cala a voz da justiça" Cláudio Vereza - Ex-deputado estadual

E foi na luta contra a extração ilegal de areia nas áreas de restinga, principalmente na área do Parque de Setiba, hoje Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, que ele perdeu a vida. Em 28 de abril de 1993, numa manhã de quarta-feira, o biólogo foi até a área do parque para tirar fotos para um trabalho que realizava.

Vista aérea do Parque Paulo César Vinha, com destaque para a Lagoa de Caraís e a vegetação de restinga Crédito: Karolina Gazoni | Iema