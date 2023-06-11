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Leonel Ximenes

ES só perde para 1 Estado entre operadores de drones na agricultura

No total, no Brasil há 146 operadores e 23 entidades autorizadas a oferecer o Curso de Aplicação Aeroagrícola Remoto (CAAR)

Públicado em 

11 jun 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Drone pulveriza lavoura de café em Marechal Floriano
Drone pulveriza lavoura de café em Marechal Floriano Crédito: Laboratório de Mecanização e Defensivos Agrícolas (LMDA)
Os Estados de São Paulo, Espírito Santo, Paraná e Minas Gerais são os que apresentam maior número de operadores de Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP), popularmente chamadas de drones, registradas no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).
De acordo com a Divisão de Aviação Agrícola do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas (DSV) do Mapa, São Paulo tem 36 operadores registrados no Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimento Agropecuários (Sipeagro), seguido pelo Espírito Santo (28), Paraná (15) e Minas Gerais (15). No total, no Brasil há 146 operadores e 23 entidades autorizadas a oferecer o Curso de Aplicação Aeroagrícola Remoto (CAAR).
Os drones têm se tornado cada vez mais importantes na agropecuária devido aos diversos benefícios que oferecem para o setor.

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Entre os seus usos estão monitoramento de culturas, mapeamento de terrenos, aplicação de defensivos agrícolas, monitoramento de rebanhos, detecção de doenças e estresse vegetal e análise de dados agrícolas.
Com o avanço da tecnologia, espera-se que sua importância e uso continuem crescendo, ajudando os agricultores e pecuaristas a enfrentar os desafios e aumentar a eficiência no setor.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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