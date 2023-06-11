ES só perde para 1 Estado entre operadores de drones na agricultura

Os Estados de São Paulo, Espírito Santo
, Paraná e Minas Gerais são os que apresentam maior número de operadores de Aeronaves Remotamente Pilotadas (ARP), popularmente chamadas de drones, registradas no Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).
De acordo com a Divisão de Aviação Agrícola do Departamento de Sanidade Vegetal e Insumos Agrícolas (DSV) do Mapa, São Paulo tem 36 operadores registrados no Sistema Integrado de Produtos e Estabelecimento Agropecuários (Sipeagro), seguido pelo Espírito Santo (28), Paraná (15) e Minas Gerais (15). No total, no Brasil
há 146 operadores e 23 entidades autorizadas a oferecer o Curso de Aplicação Aeroagrícola Remoto (CAAR).
Os drones têm se tornado cada vez mais importantes na agropecuária devido aos diversos benefícios que oferecem para o setor.
Entre os seus usos estão monitoramento de culturas, mapeamento de terrenos, aplicação de defensivos agrícolas, monitoramento de rebanhos, detecção de doenças e estresse vegetal e análise de dados agrícolas.
Com o avanço da tecnologia, espera-se que sua importância e uso continuem crescendo, ajudando os agricultores e pecuaristas a enfrentar os desafios e aumentar a eficiência no setor.