Era permitido? Prefeitura no ES proíbe armas na festa da cidade

A mensagem da Prefeitura de Cariacica nas redes sociais Crédito: Instagram

Um recado da Prefeitura de Cariacica a quem for assistir aos shows em comemoração aos 134 anos da cidade: não será permitido ingressar na área do Parque de Exposições, em Nova Brasília, com bebidas, copos, cooler, garrafas, comidas e… armas!

Sim, embora a legislação já proíba o porte de armas em locais públicos (a não ser as exceções previstas também em lei), a prefeitura preferiu deixar bem claro, nas suas redes sociais, que vai fiscalizar com rigor as pessoas que vão ingressar no local dos shows que começam nesta sexta (21) e vão até domingo (23).

Nas redes sociais, internautas reclamaram do rigor da Prefeitura de Cariacica em proibir a entrada no Parque de Exposições de alguns itens, como água e copos. “É uma pena não poder levar copos da Stanley”, lamentou um seguidor.

Mas teve gente que apoiou as restrições: “Parabéns pela organização. Festa boa tem que ter regras, se não vira bagunça”.

A entrada será gratuita. Na programação festiva estão previstos shows de Amado Batista, Rony & Ricy, e Taiana França (dia 21, a partir das 19h); Pele Morena, Júnior Marques e Barões da Pisadinha (22, a partir das 19h); e Emerson Xumbrega, Priscila Ribeiro, Bom Gosto e Alemão do Forró (23, a partir das 13h).