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Leonel Ximenes

Era permitido? Prefeitura no ES proíbe armas na festa da cidade

Também estão proibidos bebidas, copos, cooler, garrafas e comidas; só esqueceram das drogas (mas a lei não esqueceu, tá?)

Públicado em 

20 jun 2024 às 17:47
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A mensagem da Prefeitura de Cariacica nas redes sociais
A mensagem da Prefeitura de Cariacica nas redes sociais Crédito: Instagram
Um recado da Prefeitura de Cariacica a quem for assistir aos shows em comemoração aos 134 anos da cidade: não será permitido ingressar na área do Parque de Exposições, em Nova Brasília, com bebidas, copos, cooler, garrafas, comidas e… armas! 
Sim, embora a legislação já proíba o porte de armas em locais públicos (a não ser as exceções previstas também em lei), a prefeitura preferiu deixar bem claro, nas suas redes sociais, que vai fiscalizar com rigor as pessoas que vão ingressar no local dos shows que começam nesta sexta (21) e vão até domingo (23).
Nas redes sociais, internautas reclamaram do rigor da Prefeitura de Cariacica em proibir a entrada no Parque de Exposições de alguns itens, como água e copos. “É uma pena não poder levar copos da Stanley”, lamentou um seguidor.
Mas teve gente que apoiou as restrições: “Parabéns pela organização. Festa boa tem que ter regras, se não vira bagunça”.
A entrada será gratuita. Na programação festiva estão previstos shows de Amado Batista, Rony & Ricy, e Taiana França (dia 21, a partir das 19h); Pele Morena, Júnior Marques e Barões da Pisadinha (22, a partir das 19h); e Emerson Xumbrega, Priscila Ribeiro, Bom Gosto e Alemão do Forró (23, a partir das 13h).
Em tempo: a diligente Prefeitura de Cariacica esqueceu de "proibir" drogas. Mas a lei não esqueceu, tá?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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