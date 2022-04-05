Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Entenda como um político pode mudar de partido fora da janela partidária

Regra que prevê migração de legendas é clara e rígida, mas também prevê exceções

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 02:11

Públicado em 

05 abr 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Urna - confirma
Para que preserve o mandato, o político deverá observar os exatos períodos da janela partidária Crédito: Carlos Alberto Silva
A janela partidária para as eleições 2022 foi finalizada no último sábado (2). E agora, quais as alternativas para parlamentares com mandato migrarem de siglas? De acordo com o advogado Bruno Dall’Orto Marques, a legislação é clara sobre o que pode acontecer.
“A janela partidária ocorre nos anos eleitorais e sempre seis meses antes do pleito, pelo prazo de 30 dias. A mudança de legenda fora da janela partidária implica a perda do mandato”, adverte.

Veja Também

Vereador de Vitória troca de partido sem permissão e pode perder o mandato

Eleições 2022: veja a movimentação dos deputados do ES para trocar de partido

Ex-secretário de Segurança do ES será candidato a federal em outro Estado

Mas ele aponta as exceções: “Salvo nas hipóteses previstas na Lei dos Partidos Políticos (Lei Federal nº 9.096/95), que autoriza que o parlamentar deixe a legenda, sem prejuízo do mandato, se presente a justa causa, por exemplo, em casos de grave discriminação política pessoal, o que é mais comum, ou quando houver mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário, o que é mais incomum em tempos de partidos líquidos, como certamente consideraria Bauman”, aponta o jurista.
O advogado ressalta também que não há brechas com relação às datas. “A lei é taxativa quanto ao prazo de migração, e embora o Filia, o sistema do TSE que recebe as fichas de filiações dos políticos, seja online e funcione 24 horas por dia nos 365 dias do ano, para que preserve o mandato o político deverá observar os exatos períodos da janela partidária” pontua.
Fora deste prazo, segundo destaca o especialista, há real possibilidade de perda do mandato por infidelidade partidária: “Não há prazo adicional”, conclui.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Doutor Hércules espera ser salvo na última hora

"O candidato ao governo é Guerino", diz presidente em exercício do PSD, descartando Colnago

Moro diz que não desistiu de nada e que não será candidato a deputado

O dia em que quase fui candidato a governador do ES

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Partido Político TSE TRE-ES Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados