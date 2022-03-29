O dia em que quase fui candidato a governador do ES

Varanda do Palácio Anchieta, sede do Executivo estadual Crédito: Iara Diniz

As últimas semanas foram turbulentas e me proporcionaram grande aprendizado. Aqueles que me conhecem ou que acompanham minha carreira ao longo dos últimos 19 anos na Polícia Federal sabem que nunca fui filiado a partido político nem, tampouco, tive pretensões políticas partidárias. No início deste mês, no entanto, em entrevista à imprensa , afirmei cogitar a possibilidade de me candidatar à honrosa posição de Governador do Estado do Espírito Santo

Na mesma entrevista expliquei os motivos. Nos últimos meses fui procurado por inúmeras lideranças (empresariais, políticas e religiosas) e por pessoas comuns que, como eu, anseiam por mudanças. Todas essas pessoas tinham um mesmo discurso: é preciso mudar. A política precisa de renovação. Não uma renovação que seja um fim em si mesmo, mas renovação com experiência, com serviço prestado e com um histórico de entregas concretas à sociedade.

Disposto a refletir melhor sobre o projeto, tirei férias e me afastei da Polícia Federal. Me reuni com várias pessoas e lideranças das mais diferentes áreas e ideologias. Cheguei a receber convites de partidos e a mensurar cada um dos prós e contras de uma guinada tão radical em minha vida pessoal e profissional.

No momento em que o encerramento do prazo legal para filiação e desincompatibilização se aproxima (este ano o prazo fatal é 2 de abril) é necessário, no entanto, tomar uma decisão final. Sigo acreditando piamente que a política é instrumento civilizatório e único meio de conseguirmos melhorar a gestão pública. Com boa política e boas práticas teremos segurança mais eficiente, educação de melhor qualidade, saúde com melhor a maior cobertura, enfim, melhor condições de vida para as pessoas.

Por inúmeras questões, no entanto, não senti que uma pessoa com meu perfil pudesse fazer a diferença no mundo político neste momento. Torço muito para que a política se renove e que busque, cada vez mais, basear-se em princípios de integridade, cuidado com a coisa pública, honra e fidelidade aos compromissos. Tenho fé que um dia esse momento chegará.

Agradeço, de coração, a todas as pessoas que neste meu breve contato com o mundo político me apoiaram, me incentivaram e compartilharam comigo dos mesmos ideais que me moveram. Peço desculpas a essas mesmas pessoas, pois não consegui permanecer no caminho cogitado. Espero que as marcas de eventuais frustrações sejam logo apagadas.