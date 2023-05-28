Encontro nacional de colecionadores vai reunir 100 mil peças no ES

Pelo menos 100 mil peças para troca e venda estarão em exposição no 8º Encontro Nacional de Multicolecionadores do Espírito Santo, nos dias 2, 3 e 4 de junho, em Vitória
. Ao encontro estão presentes 35 expositores de todo o país, no Hotel Century Plaza, na Praia de Camburi
, das 9h às 19h.
Serão expostas moedas antigas e recentes, nacionais e estrangeiras, comemorativas, cartões-postais, filatelia, numismática, cartofilia, discos de vinil, antiguidades, miniaturas, cartões telefônicos, selos postais raros, esculturas, canetas, documentos antigos, telecartofilia e moedas de prata, entre outros itens.
Colecionadores do Espírito Santo, Minas Gerais
, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outros Estados, vão participar do evento, que tem entrada gratuita.
O modelo selecionado para ilustrar a moeda comemorativa ao Centenário da Abolição da Escravatura, Jorge Benjamim dos Santos, estará em Vitória para a abertura do encontro.