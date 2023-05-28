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Leonel Ximenes

Encontro nacional de colecionadores vai reunir 100 mil peças no ES

Entre os itens que poderão ser trocados ou vendidos estão moedas, cartões-postais, selos, miniaturas e discos

Públicado em 

28 mai 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Moedas estrangeiras que estarão à venda no 8º Encontro Nacional de Multicolecionadores do ES
Moedas estrangeiras que estarão à venda no 8º Encontro Nacional de Multicolecionadores do ES Crédito: Divulgação
Pelo menos 100 mil peças para troca e venda estarão em exposição no 8º Encontro Nacional de Multicolecionadores do Espírito Santo, nos dias 2, 3 e 4 de junho, em Vitória. Ao encontro estão presentes 35 expositores de todo o país, no Hotel Century Plaza, na Praia de Camburi, das 9h às 19h.
Serão expostas moedas antigas e recentes, nacionais e estrangeiras, comemorativas, cartões-postais, filatelia, numismática, cartofilia, discos de vinil, antiguidades, miniaturas, cartões telefônicos, selos postais raros, esculturas, canetas, documentos antigos, telecartofilia e moedas de prata, entre outros itens.
Colecionadores do Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outros Estados, vão participar do evento, que tem entrada gratuita.
O modelo selecionado para ilustrar a moeda comemorativa ao Centenário da Abolição da Escravatura, Jorge Benjamim dos Santos, estará em Vitória para a abertura do encontro.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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