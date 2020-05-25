Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Em um dia, coronavírus mata dois profissionais da Segurança Pública do ES

Um soldado do 7° Batalhão da PM e um agente socioeducativo do Iases, ambos em Cariacica, morreram da doença neste domingo (24)

Públicado em 

25 mai 2020 às 13:59
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O soldado Ronconi estava na Polícia Militar desde 2013
O soldado Ronconi estava na Polícia Militar desde 2013 Crédito: Divulgação
O vírus da Covid-19 provocou a morte, neste domingo (24), de dois profissionais da Segurança Pública do Espírito Santo. Foram vítimas o soldado da Polícia Militar Jean Zanoni Venturim Ronconi,  29 anos, que trabalhava no 7º Batalhão da PM (Cariacica), e o agente socioeducativo de designação temporária Ademar Ferreira dos Santos, 46 anos, que atuava em uma das unidades do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), no CSE, também em Cariacica.
Ronconi estava na corporação desde 2013, enquanto Ademar já acumulava, desde 2010, seis passagens como servidor temporário do Iases.
A assessoria da Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp) informou que a PM adquiriu há um bom tempo um estoque grande de máscaras, luvas e álcool em gel para todos os batalhões e companhias do corporação. Segundo a Sesp, as viaturas estão sendo desinfectadas periodicamente.
Nas duas últimas semanas, por duas vezes, a cúpula da Sesp, com a presença dos comandantes militares, recebeu representantes das associações militares para os quais foram informadas as ações que estão sendo feitas para evitar a contaminação pela Covid na tropa.
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), por sua vez, informa que desde o mês de março tem adotado um protocolo rigoroso de prevenção e controle da doença que está sendo seguido por todas as unidades socioeducativas.
Ademar já acumulava, desde 2010, seis passagens como servidor temporário do Iases
Ademar já acumulava, desde 2010, seis passagens como servidor temporário do Iases Crédito: Divulgação
As medidas incluem a suspensão das visitas familiares às unidades, o reforço na higienização dos espaços e veículos do Iases, a proibição de entrada na unidade de qualquer pessoa que apresente sintomas de síndrome gripal e a disponibilização de álcool em gel e álcool líquido 70%, luvas, máscaras e óculos de proteção para todos os servidores.
Cariacica, até o momento,tem 1.400 casos confirmados do novo coronavírus e 65 óbitos constatados. Trata-se de uma letalidade de 4,64%. Em contrapartida, 542 já estão curados.
CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Cariacica Iases Polícia Militar Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados