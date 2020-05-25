Em um dia, coronavírus mata dois profissionais da Segurança Pública do ES

O soldado Ronconi estava na Polícia Militar desde 2013 Crédito: Divulgação

Ronconi estava na corporação desde 2013, enquanto Ademar já acumulava, desde 2010, seis passagens como servidor temporário do Iases.

A assessoria da Secretaria Estadual da Segurança Pública (Sesp) informou que a PM adquiriu há um bom tempo um estoque grande de máscaras, luvas e álcool em gel para todos os batalhões e companhias do corporação. Segundo a Sesp, as viaturas estão sendo desinfectadas periodicamente.

Nas duas últimas semanas, por duas vezes, a cúpula da Sesp, com a presença dos comandantes militares, recebeu representantes das associações militares para os quais foram informadas as ações que estão sendo feitas para evitar a contaminação pela Covid na tropa.

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), por sua vez, informa que desde o mês de março tem adotado um protocolo rigoroso de prevenção e controle da doença que está sendo seguido por todas as unidades socioeducativas.

Ademar já acumulava, desde 2010, seis passagens como servidor temporário do Iases Crédito: Divulgação

As medidas incluem a suspensão das visitas familiares às unidades, o reforço na higienização dos espaços e veículos do Iases, a proibição de entrada na unidade de qualquer pessoa que apresente sintomas de síndrome gripal e a disponibilização de álcool em gel e álcool líquido 70%, luvas, máscaras e óculos de proteção para todos os servidores.