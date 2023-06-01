Doado para ser atração turística, presépio animado está desativado no ES

O presépio desativado no Centro Cultural Máximo Zandonadi, pertencente à prefeitura Crédito: Divulgação

O presépio histórico doado pelo irmão salesiano Agostinho Bastianello, em 2019, com a promessa de ser uma atração turística em Venda Nova do Imigrante , está desativado. O Presépio Caminho da Luz é animado por roldanas, motores e cabos, levou anos para ser concluído e chegou a ser exposto para ser visitado gratuitamente no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi, onde se encontra inativo.

O presépio teve origem em 2000, mas só começou a funcionar cinco anos depois. A pequena construção conta várias etapas da vida de Jesus, do anúncio do arcanjo Gabriel à Virgem Maria até a ressurreição de Cristo. Tudo é exibido com narração e trilha sonora em 15 painéis com imagens que se movimentam em oito minutos.

Indagada pela coluna sobre o destino do presépio, a prefeitura, em nota, diz que a secretária municipal de Turismo e Cultura, Lícia Caliman, vai se encontrar nesta quinta-feira (1º) com o pároco local para tratar do assunto, “uma vez que considera o presépio animado parte da cultura local e manifesta interesse na sua preservação”.

Agostinho Bastianello, na cerimônia de doação do presépio à Prefeitura de Venda Nova Crédito: PMVNI

“Desde que a atual secretária municipal, Lícia Caliman, assumiu há três meses, a prefeitura começou a negociar a volta da sua exposição ao público, considerando inclusive a participação do presépio numa exposição promovida pelo Convento da Penha ou o retorno do projeto para a Igreja Matriz de São Pedro Apóstolo, conforme proposto pelo pároco local, o padre Cristian Vieira”, informa a nota da Prefeitura de Venda Nova.

Em 17 de janeiro de 2019, durante a cerimônia de doação da sua obra à prefeitura, o irmão salesiano Agostinho Bastianello, então com 89 anos de idade, contou como conseguiu construir um presépio tão sofisticado.

As engrenagens atrás do presépio animado Crédito: PMVNI

“Eu gostava de fazer. Sempre gostei. Muita gente me ajudou, porque eu sozinho demoraria muito mais. Muitos ficavam até a noite ajudando e o professor nunca reclamou. Eu até agradeço a esse professor que não reclamava do nosso barulho”, brincou o religioso salesiano sobre a época em que a peça estava em construção, ainda em uma sala desativada na Escola Fioravante Caliman.