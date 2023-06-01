Doado para ser atração turística, presépio animado está desativado no ES

O presépio histórico doado pelo irmão salesiano Agostinho Bastianello, em 2019, com a promessa de ser uma atração turística em Venda Nova do Imigrante
, está desativado. O Presépio Caminho da Luz é animado por roldanas, motores e cabos, levou anos para ser concluído e chegou a ser exposto para ser visitado gratuitamente no Centro Cultural e Turístico Máximo Zandonadi, onde se encontra inativo.
O presépio teve origem em 2000, mas só começou a funcionar cinco anos depois. A pequena construção conta várias etapas da vida de Jesus, do anúncio do arcanjo Gabriel à Virgem Maria até a ressurreição de Cristo. Tudo é exibido com narração e trilha sonora em 15 painéis com imagens que se movimentam em oito minutos.
Indagada pela coluna sobre o destino do presépio, a prefeitura, em nota, diz que a secretária municipal de Turismo e Cultura, Lícia Caliman, vai se encontrar nesta quinta-feira (1º) com o pároco local para tratar do assunto, “uma vez que considera o presépio animado parte da cultura local e manifesta interesse na sua preservação”.
“Desde que a atual secretária municipal, Lícia Caliman, assumiu há três meses, a prefeitura começou a negociar a volta da sua exposição ao público, considerando inclusive a participação do presépio numa exposição promovida pelo Convento da Penha
ou o retorno do projeto para a Igreja Matriz de São Pedro Apóstolo, conforme proposto pelo pároco local, o padre Cristian Vieira”, informa a nota da Prefeitura de Venda Nova.
Em 17 de janeiro de 2019, durante a cerimônia de doação da sua obra à prefeitura, o irmão salesiano Agostinho Bastianello, então com 89 anos de idade, contou como conseguiu construir um presépio tão sofisticado.
“Eu gostava de fazer. Sempre gostei. Muita gente me ajudou, porque eu sozinho demoraria muito mais. Muitos ficavam até a noite ajudando e o professor nunca reclamou. Eu até agradeço a esse professor que não reclamava do nosso barulho”, brincou o religioso salesiano sobre a época em que a peça estava em construção, ainda em uma sala desativada na Escola Fioravante Caliman.
Que Jesus renasça sempre em nossos corações. E o presépio de Venda Nova também. Amém?