Dívida de IPTU: leilão tem imóvel de R$ 1 milhão por R$ 500 mil em Vila Velha

A Justiça Estadual de Vila Velha
realizará um leilão eletrônico nos dias 1º e 8 julho, originado por processos referentes a dívidas de IPTU com a prefeitura. Ao todo serão leiloados cinco imóveis, entre comerciais e residenciais, todos com um desconto de 50% do valor avaliado no lance inicial.
É possível, por exemplo, arrematar pela metade do valor um terreno de 360 metros quadrados em Itapuã
, avaliado inicialmente em R$ 1 milhão. O bem mais barato do pregão é um imóvel de esquina, situado em Ilha dos Aires, que foi avaliado em R$ 210 mil, mas que pode mudar de dono pelo valor de R$ 105 mil (lance mínimo).
O bem mais caro é um imóvel de 703 metros quadrados no bairro Divino Espírito Santo. Ele foi avaliado por R$ 1.175 milhão, mas poderá ser arrematado pelo lance mínimo de R$ 587,5 mil.
No leilão promovido pela leiloeira Hidirlene Duszeiko (www.hdleiloes.com.br
) outros dois imóveis vão a pregão por dívidas de IPTU com a PMVV: um terreno de 1,2 mil metros quadrados, no bairro Brisamar, que pode ser arrematado por R$ 472,5 mil (lance mínimo) e avaliado por R$ 945 mil; e no bairro Divino Espírito Santo, uma casa de 248,6 metros quadrados em um terreno de 300 metros quadrados (lance mínimo de R$ 375 mil e avaliado por R$ 750 mil).
Para retirar o imóvel da lista que será leiloada, o devedor deve comparecer à Prefeitura de Vila Velha e quitar seus débitos de IPTU. Caso os imóveis sejam vendidos, os valores recebidos serão utilizados para quitar parcial ou totalmente essas dívidas.