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Leonel Ximenes

Dívida de IPTU: leilão tem imóvel de R$ 1 milhão por R$ 500 mil em Vila Velha

Ao todo serão leiloados cinco imóveis, entre comerciais e residenciais, todos com um desconto de 50% do valor avaliado no lance inicial

Públicado em 

22 jun 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Veículos de leilão podem ser vendidos com lance inicial de pelo menos 40% do valor da tabela Fipe
Caso os imóveis sejam arrematados, os valores recebidos serão utilizados para quitar parcial ou totalmente as dívidas de IPTU em Vila Velha Crédito: Freepik
A Justiça Estadual de Vila Velha realizará um leilão eletrônico nos dias 1º e 8 julho, originado por processos referentes a dívidas de IPTU com a prefeitura. Ao todo serão leiloados cinco imóveis, entre comerciais e residenciais, todos com um desconto de 50% do valor avaliado no lance inicial.
É possível, por exemplo, arrematar pela metade do valor um terreno de 360 metros quadrados em Itapuã, avaliado inicialmente em R$ 1 milhão. O bem mais barato do pregão é um imóvel de esquina, situado em Ilha dos Aires, que foi avaliado em R$ 210 mil, mas que pode mudar de dono pelo valor de R$ 105 mil (lance mínimo).
O bem mais caro é um imóvel de 703 metros quadrados no bairro Divino Espírito Santo. Ele foi avaliado por R$ 1.175 milhão, mas poderá ser arrematado pelo lance mínimo de R$ 587,5 mil.
No leilão promovido pela leiloeira Hidirlene Duszeiko (www.hdleiloes.com.br) outros dois imóveis vão a pregão por dívidas de IPTU com a PMVV: um terreno de 1,2 mil metros quadrados, no bairro Brisamar, que pode ser arrematado por R$ 472,5 mil (lance mínimo) e avaliado por R$ 945 mil; e no bairro Divino Espírito Santo, uma casa de 248,6 metros quadrados em um terreno de 300 metros quadrados (lance mínimo de R$ 375 mil e avaliado por R$ 750 mil).
Para retirar o imóvel da lista que será leiloada, o devedor deve comparecer à Prefeitura de Vila Velha e quitar seus débitos de IPTU. Caso os imóveis sejam vendidos, os valores recebidos serão utilizados para quitar parcial ou totalmente essas dívidas.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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