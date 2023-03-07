Depois de cinco anos, o samba de raiz volta ao morro de Vitória

“O Femusquim agoniza, mas não morre”, brinca o agitador cultural Raimundo de Oliveira, promotor do festival que neste ano comemora sua 19ª edição. Serão seis atrações - três em cada dia -, mas os artistas convidados ainda não foram definidos. Mas seu Raimundo adianta que uma das atrações será nacional. “Será um grande nome da música popular brasileira”, promete.

Além do 19º Femusquim, no dia 23 de abril será realizado no Alagoanos o Festival de Chorinho e Chorões, que também não é promovido há cinco anos - por falta de apoio oficial e por causa da pandemia. O grupo de choro Carne de Gato será a atração do festival, segundo seu Raimundo.