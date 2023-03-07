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Leonel Ximenes

Depois de cinco anos, o samba de raiz volta ao morro de Vitória

Festival será realizado nos dias 21 e 22 de abril e terá uma atração nacional

Publicado em 07 de Março de 2023 às 12:33

Públicado em 

07 mar 2023 às 12:33
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O 19º Femusquim terá seis atrações no Morro dos Alagoanos
O 19º Femusquim terá seis atrações no Morro dos Alagoanos Crédito: Divulgação
Os instrumentos já estão sendo afinados. Depois de cinco anos de silêncio, o consagrado Femusquim, o Festival de Música de Botequim, será realizado nos dias 21 e 22 de abril no Morro dos Alagoanos, em Vitória.
“O Femusquim agoniza, mas não morre”, brinca o agitador cultural Raimundo de Oliveira, promotor do festival que neste ano comemora sua 19ª edição. Serão seis atrações - três em cada dia -, mas os artistas convidados ainda não foram definidos. Mas seu Raimundo adianta que uma das atrações será nacional. “Será um grande nome da música popular brasileira”, promete.
Além do 19º Femusquim, no dia 23 de abril será realizado no Alagoanos o Festival de Chorinho e Chorões, que também não é promovido há cinco anos - por falta de apoio oficial e por causa da pandemia. O grupo de choro Carne de Gato será a atração do festival, segundo seu Raimundo.
Seu Raimundo de Oliveira, o agitador cultural do Morro dos Alagoanos e promotor do Femusquim
Seu Raimundo de Oliveira, o agitador cultural do Morro dos Alagoanos e promotor do Femusquim Crédito: Divulgação
O Femusquim, que tem o apoio da Prefeitura de Vitória, será realizado na tradicional Rua Peçanha Póvoa e tem entrada gratuita.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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