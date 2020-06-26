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Leonel Ximenes

CUT e Comitê Lula Livre vão fazer carreata contra Bolsonaro em Vitória

Protesto vai começar às 8h30 deste domingo no final da Praia de Camburi; carros vão percorrer bairros e o Centro

Publicado em 26 de Junho de 2020 às 16:09

Públicado em 

26 jun 2020 às 16:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Manifestação contra o Presidente Jair Bolsonaro, na Praça do Ciclista, Região Central de São Paulo (SP), durante a manhã deste domingo (07)
Manifestação contra  Bolsonaro promovida por partidos de esquerda em São Paulo, no dia 7 de junho Crédito: Ofotográfico/Folhapress
Central Única dos Trabalhadores (CUT-ES) e o Comitê Lula Livre-ES vão promover neste domingo (28) a carreata “#ForaBolsonaro”, em protesto contra o presidente da República. A concentração de veículos começa às 8h30 no final da Praia de Camburi, em Vitória, próximo à entrada da Vale.
Segundo a presidente estadual da CUT, Clemilde Cortes Pereira, o roteiro da caravana ainda está sendo definido, mas os veículos devem sair da ponta de Camburi passando pela orla, Reta da Penha, Grande Maruípe, Rodovia Serafim Derenzi, Grande São Pedro, Centro e Jucutuquara.
A dirigente sindical ainda não tem a estimativa de quantos veículos vão participar da carreata, mas ela diz esperar a adesão da população porque, segundo ela, o governo atual está trazendo malefícios ao país.

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“Este presidente veio para exterminar não só o movimento sindical, mas, agora com a pandemia, também a população de uma forma geral. Ele não tem nenhum apreço pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, por isso este ato”, afirma Clemilde.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Praia de Camburi Jair Bolsonaro Lula Vitória (ES) CUT
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