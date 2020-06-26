CUT e Comitê Lula Livre vão fazer carreata contra Bolsonaro em Vitória

Segundo a presidente estadual da CUT, Clemilde Cortes Pereira
, o roteiro da caravana ainda está sendo definido, mas os veículos devem sair da ponta de Camburi passando pela orla, Reta da Penha, Grande Maruípe, Rodovia Serafim Derenzi, Grande São Pedro, Centro e Jucutuquara.
A dirigente sindical ainda não tem a estimativa de quantos veículos vão participar da carreata, mas ela diz esperar a adesão da população porque, segundo ela, o governo atual está trazendo malefícios ao país.
“Este presidente veio para exterminar não só o movimento sindical, mas, agora com a pandemia, também a população de uma forma geral. Ele não tem nenhum apreço pelos trabalhadores e pelas trabalhadoras, por isso este ato”, afirma Clemilde.