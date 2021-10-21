Conheça os nomes compostos mais populares do Espírito Santo

Pais no Espírito Santo
têm prezado pela junção de alguns nomes da moda com outros mais tradicionais para poder batizar suas crianças, conforme mostra o levantamento do Portal da Transparência do Registro Civil, referente ao ano de 2020.
Em Vitória, o destaque ficou para João Miguel, João Pedro e Maria Luiza. Já em Vila Velha, os mais escolhidos foram Maria Eduarda, Ana Clara e João Miguel.
Em Cariacica, por sua vez, predominaram os nomes masculinos: João Miguel, Enzo Gabriel e Pedro Henrique. Quem registrou na Serra preferiu as nomenclaturas de Maria Júlia, Enzo Gabriel e Maria Eduarda.
Ainda em âmbito estadual, chamou a atenção o 50º nome composto mais popular registrado nos cartórios capixabas em 2020: Maria Flor. Sinal de esperança com uma criança, mesmo em tempos tão difíceis de pandemia da Covid-19
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