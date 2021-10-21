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Leonel Ximenes

Conheça os nomes compostos mais populares do Espírito Santo

Lideram a lista de registros dois nomes masculinos e um feminino

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 02:05

Públicado em 

21 out 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O levantamento de nomes é do do Portal da Transparência do Registro Civil, referente ao ano de 2020
O levantamento de nomes é do Portal da Transparência do Registro Civil, referente ao ano de 2020 Crédito: Divulgação
Pais no Espírito Santo têm prezado pela junção de alguns nomes da moda com outros mais tradicionais para poder batizar suas crianças, conforme mostra o levantamento do Portal da Transparência do Registro Civil, referente ao ano de 2020.
Os nomes compostos mais populares no Estado dados a crianças no ano passado foram: João Miguel, Enzo Gabriel e Maria Cecília. Em relação aos nomes simples, os mais registrados no ES, no ano passado, foram Miguel e Helena.
Em Vitória, o destaque ficou para João Miguel, João Pedro e Maria Luiza. Já em Vila Velha, os mais escolhidos foram Maria Eduarda, Ana Clara e João Miguel.
Em Cariacica, por sua vez, predominaram os nomes masculinos: João Miguel, Enzo Gabriel e Pedro Henrique. Quem registrou na Serra preferiu as nomenclaturas de Maria Júlia, Enzo Gabriel e Maria Eduarda.

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Ainda em âmbito estadual, chamou a atenção o 50º nome composto mais popular registrado nos cartórios capixabas em 2020: Maria Flor. Sinal de esperança com uma criança, mesmo em tempos tão difíceis de pandemia da Covid-19.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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