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Leonel Ximenes

Comitê Lula Livre no ES fará ato contra os 57 anos do golpe de 64

Manifestação será realizada nesta quarta-feira, 31 de março, ao lado da Praça Costa Pereira, em Vitória

Publicado em 30 de Março de 2021 às 20:06

Públicado em 

30 mar 2021 às 20:06
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O convite para o ato contra os 57 anos do golpe militar
O convite para o ato contra os 57 anos do golpe militar Crédito: Reprodução
O Comitê Lula Livre da Praça Vermelha ES vai promover nesta quinta-feira (31) um protesto contra os 57 anos do golpe militar de 1964. O ato, chamado “Ditadura Nunca Mais”, será realizado às 17h na chamada Praça Vermelha, um pequeno espaço, ao lado da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, onde a esquerda costuma realizar suas manifestações políticas e culturais.
Os organizadores pedem que os participantes levem velas e flores para a manifestação que vai lembrar os mortos e desaparecidos durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985).

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Em tempos de pandemia de Covid-19, os promotores alertam que as pessoas devem ir de máscaras e manter o distanciamento social.

CRISE MILITAR MILITAR EM BRASÍLIA

O ato em Vitória é realizado em meio à crise militar que está agitando Brasília. Nesta segunda-feira (29), Jair Bolsonaro exonerou o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva. E nesta terça (30), os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica se demitiram da função, o que está sendo interpretado como um protesto pela demissão do ministro.
O novo ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, em nota divulgada no início da noite desta terça, afirmou que o “movimento” de 64 serviu para “pacificar o país” e precisa ser “celebrado”. Celebrado? Tem certeza, general?

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Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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