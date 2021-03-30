Comitê Lula Livre no ES fará ato contra os 57 anos do golpe de 64

O Comitê Lula Livre da Praça Vermelha ES vai promover nesta quinta-feira (31) um protesto contra os 57 anos do golpe militar de 1964
. O ato, chamado “Ditadura Nunca Mais”, será realizado às 17h na chamada Praça Vermelha, um pequeno espaço, ao lado da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória, onde a esquerda costuma realizar suas manifestações políticas e culturais.
Os organizadores pedem que os participantes levem velas e flores para a manifestação que vai lembrar os mortos e desaparecidos durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985).
Em tempos de pandemia de Covid-19
, os promotores alertam que as pessoas devem ir de máscaras e manter o distanciamento social.
O novo ministro da Defesa, general Walter Braga Netto, em nota divulgada no início da noite desta terça, afirmou que o “movimento” de 64 serviu para “pacificar o país” e precisa ser “celebrado”. Celebrado? Tem certeza, general?