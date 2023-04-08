Clube de Observadores de Aves lança desafio no ES

Desenho de um periquito-rei enviado em anos anteriores, no dia 8 de abril, para o Clube de Observadores de Aves do Espírito Santo (COA-ES) Crédito: Fabrício Reis Costa

Desde 2020, o Clube de Observadores de Aves do Espírito Santo (COA-ES) incentiva as pessoas a desenharem uma ave para celebrar a vida, apreciar a beleza dos pássaros e dedicar um tempo para observá-los. A atividade de desenhar, colorir e compartilhar seu desenho é o ponto alto do Draw a Bird Day, que é comemorado mundialmente no dia 8 de abril, o dia de desenhar uma ave.

[email protected] para o envio dos desenhos. “Participe dessa atividade lúdica e certifique-se de nos enviar uma foto de seus desenhos de aves para ter a chance de aparecer em nossas redes sociais. Adoraríamos ver seu desenho de ave”, exorta Victor Humberto Biasutti, presidente do COA-ES, que indica o Instagram @coa.espiritosanto ou o e-mailpara o envio dos desenhos.

TUDO COMEÇOU NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

A história do Draw a Bird Day começa em 1943. Dorie Cooper tinha sete anos e vivia na Inglaterra. Sua mãe a levou a um hospital para visitar seu tio ferido na guerra. Enquanto eles estavam lá, o tio de Dorie ficou muito perturbado, por ter perdido a perna direita em uma mina terrestre.

Na tentativa de animá-lo, Dorie pediu-lhe: “Desenhe um pássaro para mim, por favor”. Mesmo que ele não estivesse bem, ele decidiu fazer o que Dorie pediu. Ele olhou pela janela e desenhou um tordo (espécie de um sabiá).

Depois de ver a foto do pássaro de seu tio, Dorie riu alto e proclamou que ele não era um artista muito bom, mas que ela penduraria a foto em seu quarto mesmo assim. O ânimo de seu tio foi elevado pela total honestidade e aceitação de sua sobrinha.

Luísa Murari Costa, que desenhou um beija-flor no ano passado Crédito: Fabrício Reis Costa

Vários outros soldados feridos também tiveram seu dia iluminado pelo evento, toda vez que Dorie visitava-os. Eles realizaram concursos de desenho para ver quem poderia produzir os melhores desenhos de pássaros. Em alguns meses, todas as paredes da enfermaria estavam decoradas com desenhos de pássaros.

"Desenhar uma ave é uma atividade que pode ser praticada por pessoas de todas as idades, desde crianças até adultos. Pode ser usado como uma forma de relaxar, focar em algo criativo ou apenas para se divertir" Victor Humberto Biasutti - presidente do Clube de Observadores de Aves do ES (COA-ES)

Tragicamente, Dorie foi morta, atropelada por um carro, quando tinha apenas dez anos de idade. No funeral, o caixão de Dorie estava cheio de imagens de pássaros feitas por soldados, enfermeiras e médicos da enfermaria onde seu tio havia estado. Desde então, aqueles homens e mulheres se lembram da menininha que trouxe esperança para a enfermaria desenhando pássaros em seu aniversário, no dia 8 de abril.

Desenho de um gaturamo-bandeira feito por Maria Luísa Silotti, em 8 de abril de 2022 Crédito: Divulgação