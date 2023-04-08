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Leonel Ximenes

Clube de Observadores de Aves lança desafio no ES

8 de abril é uma data comemorada em todo o mundo para os adeptos dessa atividade

Públicado em 

08 abr 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Desenho de uma ave
Desenho de um periquito-rei enviado em anos anteriores, no dia 8 de abril, para o Clube de Observadores de Aves do Espírito Santo (COA-ES)  Crédito: Fabrício Reis Costa
Desde 2020, o Clube de Observadores de Aves do Espírito Santo (COA-ES) incentiva as pessoas a desenharem uma ave para celebrar a vida, apreciar a beleza dos pássaros e dedicar um tempo para observá-los. A atividade de desenhar, colorir e compartilhar seu desenho é o ponto alto do Draw a Bird Day, que é comemorado mundialmente no dia 8 de abril, o dia de desenhar uma ave.
“Participe dessa atividade lúdica e certifique-se de nos enviar uma foto de seus desenhos de aves para ter a chance de aparecer em nossas redes sociais. Adoraríamos ver seu desenho de ave”, exorta Victor Humberto Biasutti, presidente do COA-ES, que indica o Instagram @coa.espiritosanto ou o e-mail [email protected] para o envio dos desenhos.

TUDO COMEÇOU NA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

A história do Draw a Bird Day começa em 1943. Dorie Cooper tinha sete anos e vivia na Inglaterra. Sua mãe a levou a um hospital para visitar seu tio ferido na guerra. Enquanto eles estavam lá, o tio de Dorie ficou muito perturbado, por ter perdido a perna direita em uma mina terrestre.
Na tentativa de animá-lo, Dorie pediu-lhe: “Desenhe um pássaro para mim, por favor”. Mesmo que ele não estivesse bem, ele decidiu fazer o que Dorie pediu. Ele olhou pela janela e desenhou um tordo (espécie de um sabiá).

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Depois de ver a foto do pássaro de seu tio, Dorie riu alto e proclamou que ele não era um artista muito bom, mas que ela penduraria a foto em seu quarto mesmo assim. O ânimo de seu tio foi elevado pela total honestidade e aceitação de sua sobrinha.
Luísa Reis, que desenhou um beija-flor no ano passado
Luísa Murari Costa, que desenhou um beija-flor no ano passado Crédito: Fabrício Reis Costa
Vários outros soldados feridos também tiveram seu dia iluminado pelo evento, toda vez que Dorie visitava-os. Eles realizaram concursos de desenho para ver quem poderia produzir os melhores desenhos de pássaros. Em alguns meses, todas as paredes da enfermaria estavam decoradas com desenhos de pássaros.
"Desenhar uma ave é uma atividade que pode ser praticada por pessoas de todas as idades, desde crianças até adultos. Pode ser usado como uma forma de relaxar, focar em algo criativo ou apenas para se divertir"
Victor Humberto Biasutti - presidente do Clube de Observadores de Aves do ES (COA-ES)
Tragicamente, Dorie foi morta, atropelada por um carro, quando tinha apenas dez anos de idade. No funeral, o caixão de Dorie estava cheio de imagens de pássaros feitas por soldados, enfermeiras e médicos da enfermaria onde seu tio havia estado. Desde então, aqueles homens e mulheres se lembram da menininha que trouxe esperança para a enfermaria desenhando pássaros em seu aniversário, no dia 8 de abril.
Desenho de um gaturamo-bandeira feito por Maria Luísa Silotti, em 8 de abril de 2022
Desenho de um gaturamo-bandeira feito por Maria Luísa Silotti, em 8 de abril de 2022 Crédito: Divulgação
“O Dia de Desenhar um Pássaro nunca foi declarado feriado oficial, mas cresceu por meio desses soldados, equipe médica e suas famílias. Hoje, é comemorado em todo o mundo como uma forma de expressar alegria nas coisas mais simples da vida, de ajudar as pessoas em todos os lugares a esquecer os seus problemas cotidianos e ainda de se encantar com o colorido de nossas aves”, explica Victor Humberto Biasutti.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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