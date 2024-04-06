Clínica investe R$ 1,7 milhão em nova sede e novas tecnologias no ES

Projeção da sala de recepção da nova sede da Cardiodiagnóstico Crédito: Divulgação

A partir do segundo semestre deste ano, a Cardiodiagnóstico passará a funcionar em sua nova sede, localizada no edifício Canal Office Tower, em Vila Velha . O investimento total para o processo de mudança é de R$ 1,7 milhão.

O novo espaço contará com 30 salas de atendimento, o que vai aumentar a capacidade de absorção de novos pacientes. Atualmente, a Cardiodiagnóstico realiza, em média, 4 mil consultas por mês.

Fundada há 30 anos, a tradicional clínica diz que pretende atrair novos públicos, especialmente os jovens. Por esta razão, um dos pontos fortes da nova sede do maior centro cardiológico do município será a medicina esportiva, liderada pelo cardiologista Rafael Altoé. E é este setor que mereceu um foco especial no novo investimento.

“Novos equipamentos, voltados especificamente para a área, estão sendo adquiridos. Essa ação reforça o nosso compromisso de fornecer uma avaliação esportiva detalhada, com diagnósticos mais precisos e personalizados não só para atletas, como corredores e ciclistas, mas para qualquer pessoa que esteja em busca de mais saúde e qualidade de vida ”, diz Rafael.

Entre os exemplos dos novos equipamentos adquiridos para o novo espaço, estão uma esteira ergométrica com avanços em ergonomia, capacidade de carga, velocidade máxima e inclinação; uma smartbike que permite a avaliação cardiopulmonar em ciclistas, e dispositivo de bioimpedância. A Cardiodiagnóstico também adquiriu softwares para análise ergoespirométrica, com avaliações mais detalhadas das condições físicas de cada pessoa.