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Leonel Ximenes

Clínica investe R$ 1,7 milhão em nova sede e novas tecnologias no ES

Fundado há 30 anos em Vila Velha, centro cardiológico adquiriu novos equipamentos, voltados especificamente para a área da medicina esportiva

Públicado em 

06 abr 2024 às 03:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Projeção da sala de recepção da nova sede da Cardiodiagnóstico
Projeção da sala de recepção da nova sede da Cardiodiagnóstico Crédito: Divulgação
A partir do segundo semestre deste ano, a Cardiodiagnóstico passará a funcionar em sua nova sede, localizada no edifício Canal Office Tower, em Vila Velha. O investimento total para o processo de mudança é de R$ 1,7 milhão.
O novo espaço contará com 30 salas de atendimento, o que vai aumentar a capacidade de absorção de novos pacientes. Atualmente, a Cardiodiagnóstico realiza, em média, 4 mil consultas por mês.
Fundada há 30 anos, a tradicional clínica diz que pretende atrair novos públicos, especialmente os jovens. Por esta razão, um dos pontos fortes da nova sede do maior centro cardiológico do município será a medicina esportiva, liderada pelo cardiologista Rafael Altoé. E é este setor que mereceu um foco especial no novo investimento.
“Novos equipamentos, voltados especificamente para a área, estão sendo adquiridos. Essa ação reforça o nosso compromisso de fornecer uma avaliação esportiva detalhada, com diagnósticos mais precisos e personalizados não só para atletas, como corredores e ciclistas, mas para qualquer pessoa que esteja em busca de mais saúde e qualidade de vida ”, diz Rafael.
Entre os exemplos dos novos equipamentos adquiridos para o novo espaço, estão uma esteira ergométrica com avanços em ergonomia, capacidade de carga, velocidade máxima e inclinação; uma smartbike que permite a avaliação cardiopulmonar em ciclistas, e dispositivo de bioimpedância. A Cardiodiagnóstico também adquiriu softwares para análise ergoespirométrica, com avaliações mais detalhadas das condições físicas de cada pessoa.
A Cardiodiagnóstico funciona atualmente em Itaparica e oferece atendimentos nas áreas de cirurgia vascular, angiologia, anestesiologia e geriatria, sendo formada por uma equipe de 19 médicos.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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