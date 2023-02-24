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Leonel Ximenes

Cirurgia regenerativa inédita no ES será realizada em dois hospitais

Procedimento ortopédico será feito na Grande Vitória na semana que vem

Públicado em 

24 fev 2023 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Aparelho usado para a coleta das células-tronco que são utilizadas na cirurgia
Aparelho usado para a coleta das células-tronco que são utilizadas na cirurgia Crédito: Divulgação
Uma técnica que oferece tratamento para problemas antes considerados insolucionáveis no campo da medicina regenerativa será aplicada pela primeira vez em cirurgias no Estado. Trata-se da One Step, conhecida no mercado como “Luz da Vida”, que será utilizada em três cirurgias ortopédicas na Grande Vitória na próxima terça-feira (28).
“A tecnologia permite que seja feito um enxerto de alta qualidade com células-tronco viáveis, ou seja, células da vida. Tal material é muito mais saudável e vivo, e viabiliza e otimiza a aplicação de células regenerativas na área a ser tratada”, explica Danielle Vieira, diretora da Medical Hope, representante exclusiva da técnica no Estado.
Na Grande Vitória, a técnica será utilizada para três cirurgias regenerativas, sendo duas de joelho e uma de quadril. As cirurgias serão realizadas pelos médicos Vladimir Almeida, André França e Cid Moura, na Grameg e no Vitória Apart Hospital. O cirurgião carioca José Paulo Gabbi virá ao Estado para participar das operações.

CIRURGIA COBERTA POR PLANOS DE SAÚDE

Esse procedimento cirúrgico é realizado desde 2017 no Brasil, e cerca de 19 Estados já contam com essa tecnologia. A cirurgia é coberta pelos planos de saúde desde que com a indicação correta para o caso do paciente.
Na área de ortopedia ela é utilizada para tratar lesões de cartilagem, lesões degenerativas, traumas e degenerações tendíneas e ligamentares; reparações ósseas e musculares.
A técnica foi desenvolvida por um médico peruano chamado Patricio Centurion em parceria com a DMC, que é uma empresa de tecnologia 100% nacional.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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