Cirurgia regenerativa inédita no ES será realizada em dois hospitais

Uma técnica que oferece tratamento para problemas antes considerados insolucionáveis no campo da medicina regenerativa será aplicada pela primeira vez em cirurgias no Estado. Trata-se da One Step, conhecida no mercado como “Luz da Vida”, que será utilizada em três cirurgias ortopédicas na Grande Vitória
na próxima terça-feira (28).
“A tecnologia
permite que seja feito um enxerto de alta qualidade com células-tronco viáveis, ou seja, células da vida. Tal material é muito mais saudável e vivo, e viabiliza e otimiza a aplicação de células regenerativas na área a ser tratada”, explica Danielle Vieira, diretora da Medical Hope, representante exclusiva da técnica no Estado.
Na Grande Vitória, a técnica será utilizada para três cirurgias regenerativas, sendo duas de joelho e uma de quadril. As cirurgias serão realizadas pelos médicos Vladimir Almeida, André França e Cid Moura, na Grameg e no Vitória Apart Hospital. O cirurgião carioca José Paulo Gabbi virá ao Estado
para participar das operações.
Esse procedimento cirúrgico é realizado desde 2017 no Brasil, e cerca de 19 Estados já contam com essa tecnologia. A cirurgia é coberta pelos planos de saúde desde que com a indicação correta para o caso do paciente.
Na área de ortopedia ela é utilizada para tratar lesões de cartilagem, lesões degenerativas, traumas e degenerações tendíneas e ligamentares; reparações ósseas e musculares.
A técnica foi desenvolvida por um médico peruano chamado Patricio Centurion em parceria com a DMC, que é uma empresa de tecnologia 100% nacional.