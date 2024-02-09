Celular cobiçado, Pix alto e troca do cartão: os perigos do carnaval

Polícia recupera mais de 300 celulares roubados durante operação na Grande Vitória Crédito: Polícia Civil / Divulgação

Os dias de folia e a grande circulação de pessoas durante o feriadão do carnaval se tornam um atrativo para golpes e crimes. O advogado criminalista e especialista em Segurança Pública Fábio Marçal pontuou alguns dos itens que deverão ser mais visados por criminosos e golpistas.

“O celular é o aparelho mais procurado, já que muitas pessoas não andam mais com dinheiro no bolso. Então, é essencial que o folião não use o telefone no meio do bloco, já que aumentam muito as chances de ocorrer furto. O uso de uma doleira é uma alternativa”, sugere.

Marçal lembra que é importante que o celular possua a tecnologia de bloqueio de tela, uma vez que, em caso de furto, é um impeditivo para acesso a aplicativos, especialmente os de banco e de pagamentos. “Jamais guarde suas senhas em blocos de notas”, alertou.

Outra situação que pode acontecer é a troca do valor do Pix . “Infelizmente, há pessoas que praticam má-fé e podem se aproveitar dos momentos de embriaguez do folião para cobrar nas máquinas valor além do devido no Pix. O cliente pode não perceber no momento de efetuar a compra e só vai ter noção disso quando for verificar o que realizou de transações.”