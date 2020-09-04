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Leonel Ximenes

Carreata vai homenagear dançarinos mortos em acidente na BR 101 no ES

No dia 10, faz três anos que 11 integrantes do grupo Bergfreunde, de Domingos Martins, morreram no desastre provocado por um caminhão carregado com granito

Publicado em 04 de Setembro de 2020 às 05:00

Públicado em 

04 set 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O acidente aconteceu na altura de Mimoso do Sul
O acidente aconteceu na altura de Mimoso do Sul Crédito: Arquivo/AG
Carreata vai homenagear dançarinos mortos em acidente na BR 101 no ES
Moradores de Domingos Martins estão se mobilizando para homenagear os 11 integrantes do grupo folclórico Bergfreunde que morreram em um acidente provocado por um caminhão carregado com placas de granito, no dia 10 de setembro de 2017. Os três anos da tragédia serão lembrados com uma carreata, na próxima quinta-feira (10), a partir das 17h, que vai percorrer as ruas de Campinho e o distrito de Soído, onde morava uma das vítimas.
Por causa da pandemia do coronavírus, não haverá concentração popular nem serviço religioso, como aconteceu nos dois últimos anos. A organização do evento pede que moradores e comerciantes coloquem na fachada de seus imóveis faixas pretas em sinal de luto do dia 10 ao dia 22, data de reconhecimento oficial da última vítima do desastre.

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Segundo a empresária Anelize Saar, mãe de Pedro Lucas, morto no acidente aos 16 anos de idade, as famílias das vítimas estão esperando até hoje que os responsáveis pelo acidente sejam julgados. “É uma dor muito grande. A gente quer justiça”, diz.

COMO FOI O ACIDENTE

Os 11 integrantes do grupo folclórico que morreram estavam em um micro-ônibus que pegou fogo após bater de frente com um caminhão de bebidas no Km 450 da BR 101, em Mimoso do Sul. Todos eram integrantes do grupo de dança alemã Bergfreunde, de Domingos Martins. Eles estavam voltando de uma apresentação na cidade de Juiz de Fora, interior de Minas Gerais. Os casais de dançarinos tinham idades entre 16 e 42 anos.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 20 pessoas estavam no micro-ônibus. Além dos 11 mortos, três pessoas tiveram lesões graves, duas sofreram ferimentos lesões leves e quatro saíram ilesas.
O caminhão com chapas de granito seguia de Vitória para o Rio de Janeiro e perdeu o controle quando passava por um outro automóvel, derrubando todo o granito na pista. Em seguida, colidiu contra a lateral do micro-ônibus que, desgovernado, invadiu a contramão e bateu contra uma carreta que transportava cervejas. Ambos pegaram fogo. O Ford KA, que seguia atrás do micro-ônibus, colidiu com os pedaços de granito espalhados na via.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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