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Tragédia na BR 101

Caminhada lembra um ano do acidente com grupo folclórico no ES

A Caminhada por Justiça e Paz no Trânsito reuniu amigos e familiares das vítimas, que carregavam cartazes pedindo justiça para o caso e paz no trânsito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2018 às 19:37

Publicado em 09 de Setembro de 2018 às 19:37

Moradores de Domingos Martins fizeram uma caminhada na tarde deste domingo (09) em memória às vítimas do acidente na BR 101 que matou 11 integrantes e deixou nove feridos do Grupo Folclórico Bergfreunde, no dia 10 de setembro do ano passado.
A Caminhada por Justiça e Paz no Trânsito reuniu amigos e familiares das vítimas, que carregavam cartazes pedindo justiça para o caso e paz no trânsito. Membros do grupo de dança participaram da manifestação com trajes típicos. 
A TRAGÉDIA
O acidente na BR 101 deixou 11 mortos e nove feridos em setembro do ano passado Crédito: Divulgação
O acidente envolveu dois caminhões, um carro de passeio e um micro-ônibus que trazia o grupo de uma apresentação em Juiz de Fora, Minas Gerais, e aconteceu na  altura do km 450 da rodovia federal, em Mimoso do Sul. O causador da tragédia foi o motorista de um caminhão de granito.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão carregado com chapas de granito estava passando outro veículo, sentido Rio de Janeiro, quando perdeu o controle, invadiu a contramão e colidiu com o micro-ônibus que vinha em sentido contrário.
Após ser atingido, o micro-ônibus invadiu a contramão e bateu numa carreta carregada com cerveja  os dois veículos pegaram fogo. O Ford Ka, em seguida, colidiu com os pedaços de granito espalhados na via.
9427 - Caíque Verli - Caminhada lembra um ano do acidente com grupo folclórico no ES - 1.23s - 10-09-18

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