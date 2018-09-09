Caminhada lembra um ano do acidente com grupo folclórico no ES

Moradores de Domingos Martins fizeram uma caminhada na tarde deste domingo (09) em memória às vítimas do acidente na BR 101 que matou 11 integrantes e deixou nove feridos do Grupo Folclórico Bergfreunde, no dia 10 de setembro do ano passado.

A Caminhada por Justiça e Paz no Trânsito reuniu amigos e familiares das vítimas, que carregavam cartazes pedindo justiça para o caso e paz no trânsito. Membros do grupo de dança participaram da manifestação com trajes típicos.

A TRAGÉDIA

O acidente na BR 101 deixou 11 mortos e nove feridos em setembro do ano passado Crédito: Divulgação

O acidente envolveu dois caminhões, um carro de passeio e um micro-ônibus que trazia o grupo de uma apresentação em Juiz de Fora, Minas Gerais, e aconteceu na altura do km 450 da rodovia federal, em Mimoso do Sul. O causador da tragédia foi o motorista de um caminhão de granito.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão carregado com chapas de granito estava passando outro veículo, sentido Rio de Janeiro, quando perdeu o controle, invadiu a contramão e colidiu com o micro-ônibus que vinha em sentido contrário.

Após ser atingido, o micro-ônibus invadiu a contramão e bateu numa carreta carregada com cerveja  os dois veículos pegaram fogo. O Ford Ka, em seguida, colidiu com os pedaços de granito espalhados na via.