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Leonel Ximenes

Carcaça de TV é abandonada em praia de Vila Velha. Até quando?

Televisor de 40 polegadas estava junto com uma bolsa infantil em Itaparica

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 15:00

Públicado em 

01 set 2020 às 15:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Televisor e bolsa infantil descartados na areia da praia de Itaparica
O televisor e a bolsa infantil descartados na areia da praia Crédito: Foto do leitor
A coluna publicou nesta terça-feira (1º) que a concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo já retirou, nos primeiros sete meses do ano, 500 toneladas de lixo descartados irregularmente ao longo da rodovia. Não é um fato isolado, infelizmente.
Na manhã de hoje estava abandonada nas areias da Praia de Itaparica, em Vila Velha, uma carcaça de um televisor de 40 polegadas, sem a tela frontal, ao lado de uma bolsa infantil. Mistério total: ninguém sabe por que abandonaram esses materiais no local e nem o motivo.
Curiosamente, a areia da praia estava limpíssima, segundo a leitora que deparou com o televisor descartado irregularmente. Por sinal, a cidade de Vila Velha sofre com o descarte irregular de lixo, entulhos e outros materiais.
Segundo a prefeitura, nos últimos três meses, 462 toneladas de lixo foram retiradas dos canais de Vila Velha pelas equipes de limpeza da PMVV. O que acaba prejudicando o escoamento e a drenagem das águas, provocando os alagamentos tão conhecidos na cidade.
A PMVV diz que faz a limpeza diária de rios e canais de onde é retirado todo tipo de material: fogões, geladeiras, sofás, pés de banana, carrinhos de bebê, máquinas de lavar roupa, forno de micro-ondas, brinquedos, bicicletas, calçados, isopor, lixo doméstico, sacolas e galhos de árvores, entre outros itens.
Esses materiais, claro, não precisam ser descartados de forma irregular. A prefeitura mantém três locais chamados “Deixe Aqui” onde esses objetos podem ser depositados. Estão instalados nos bairros Divino Espírito Santo, Praia da Costa e Vila Guaranhuns.

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Existem também um serviço da cata-móveis da prefeitura (telefone 162), mas, por causa da pandemia, as coletas estão temporariamente paralisadas.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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