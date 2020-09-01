Carcaça de TV é abandonada em praia de Vila Velha. Até quando?

O televisor e a bolsa infantil descartados na areia da praia Crédito: Foto do leitor

A coluna publicou nesta terça-feira (1º) que a concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo já retirou, nos primeiros sete meses do ano, 500 toneladas de lixo descartados irregularmente ao longo da rodovia. Não é um fato isolado, infelizmente.

Na manhã de hoje estava abandonada nas areias da Praia de Itaparica, em Vila Velha, uma carcaça de um televisor de 40 polegadas, sem a tela frontal, ao lado de uma bolsa infantil. Mistério total: ninguém sabe por que abandonaram esses materiais no local e nem o motivo.

Curiosamente, a areia da praia estava limpíssima, segundo a leitora que deparou com o televisor descartado irregularmente. Por sinal, a cidade de Vila Velha sofre com o descarte irregular de lixo, entulhos e outros materiais.

Segundo a prefeitura, nos últimos três meses, 462 toneladas de lixo foram retiradas dos canais de Vila Velha pelas equipes de limpeza da PMVV. O que acaba prejudicando o escoamento e a drenagem das águas, provocando os alagamentos tão conhecidos na cidade

A PMVV diz que faz a limpeza diária de rios e canais de onde é retirado todo tipo de material: fogões, geladeiras, sofás, pés de banana, carrinhos de bebê, máquinas de lavar roupa, forno de micro-ondas, brinquedos, bicicletas, calçados, isopor, lixo doméstico, sacolas e galhos de árvores, entre outros itens.

Esses materiais, claro, não precisam ser descartados de forma irregular. A prefeitura mantém três locais chamados “Deixe Aqui” onde esses objetos podem ser depositados. Estão instalados nos bairros Divino Espírito Santo, Praia da Costa e Vila Guaranhuns.