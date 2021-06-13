Capixabas lançam jogo baseado nos contos de Conan, o Bárbaro

Dois capixabas, um arquiteto e um designer, se juntaram na missão de produzir um jogo com as histórias de Conan, o Bárbaro, famoso herói criado por Robert E. Howard, que rendeu livros, filmes e histórias em quadrinhos. A dupla aproveitou que os direitos de publicação do personagem estavam sob domínio público e estão lançando "Aventuras na Era Hiboriana", um jogo de interpretação de papéis onde os leitores podem criar seus próprios enredos e aventureiros.