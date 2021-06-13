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Leonel Ximenes

Capixabas lançam jogo baseado nos contos de Conan, o Bárbaro

"Aventuras na Era Hiboriana" é um jogo de interpretação de papéis onde os leitores podem criar seus próprios enredos e aventureiros

Públicado em 

13 jun 2021 às 02:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Direitos de publicação do personagem estão sob domínio público
Direitos de publicação do personagem estão sob domínio público Crédito: Divulgação
Dois capixabas, um arquiteto e um designer, se juntaram na missão de produzir um jogo com as histórias de Conan, o Bárbaro, famoso herói criado por Robert E. Howard, que rendeu livros, filmes e histórias em quadrinhos. A dupla aproveitou que os direitos de publicação do personagem estavam sob domínio público e estão lançando "Aventuras na Era Hiboriana", um jogo de interpretação de papéis onde os leitores podem criar seus próprios enredos e aventureiros.
Jefferson Pimentel e Bruno Sathler criaram uma editora, a 101 Games, para dar vazão aos textos e toda a produção do livro será feita em terras capixabas. Duas gráficas estão cotadas para a impressão do material e a entrega está prevista para outubro próximo. Para arrecadar o dinheiro, eles abriram um financiamento coletivo na plataforma catarse. Até o momento, arrecadaram mais de R$ 9 mil dos R$ 25 mil estimados como meta básica.

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Esse não é o primeiro livro da dupla, que intensificou a produção por conta das restrições motivadas pela pandemia da Covid-19. O objetivo de Jefferson e Bruno é preencher uma lacuna causada pelo cancelamento dos eventos presenciais.
Como muitos jogadores de RPG ficaram sem o contato dos amigos, os livros eram uma forma de estimular a realização de partidas solo. De Vampiros aos seres tentaculares criados por outro escritor famoso, H.P.Lovecraft, os capixabas seguem em sua quinta publicação.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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