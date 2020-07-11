Capixabas estão entre os melhores do Brasil em simulado do TSE

Quatro alunos de Direito do Centro Universitário Salesiano
foram classificados na sexta posição na primeira etapa da 1ª Competição de Julgamento Simulado em Direito Eleitoral, desafio promovido pela Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) e o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral (Iprade), com apoio do TSE e da OAB
. Ana Karolina Dias Vieira, Laércio Jorge de Souza Ramos Júnior, Raniella Ferreira Leal e Salísia Menezes Peixoto são os representantes do Estado que vão competir na segunda fase com 60 equipes de todo o país.
A competição é direcionada para estudantes de Direito e é inspirada nos Moot Courts, julgamentos simulados que são realizados nos Estados Unidos
. Os organizadores estabeleceram que as simulações serão realizadas em modo virtual, por videoconferência a partir de caso hipotético para as defesas das equipes habilitadas.
A equipe capixaba passou da fase preliminar e ainda vai ser testada na etapa preparatória e nas rodadas orais, com apresentação diante dos juízes avaliadores. Os quatro alunos estão sendo preparados pelo diretor da Escola Judiciária Eleitoral (EJE) do TRE-ES, Adriano Athayde Coutinho, e pelo coordenador da EJE, Vinícius Quintino de Oliveira.