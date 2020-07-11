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Leonel Ximenes

Capixabas estão entre os melhores do Brasil em simulado do TSE

Estudantes universitários foram classificados em sexto lugar na primeira etapa da 1ª Competição de Julgamento Simulado em Direito Eleitoral

Públicado em 

11 jul 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Raniella (de óculos), Salísia (ao lado), Laércio e Ana Karolina: julgamentos simulados semelhantes aos que ocorrem nos EUA
Raniella (de óculos), Salísia (ao lado), Laércio e Ana Karolina: julgamentos simulados semelhantes aos que ocorrem nos EUA Crédito: Divulgação
Quatro alunos de Direito do Centro Universitário Salesiano foram classificados na sexta posição na primeira etapa da 1ª Competição de Julgamento Simulado em Direito Eleitoral, desafio promovido pela Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep) e o Instituto Paranaense de Direito Eleitoral (Iprade), com apoio do TSE e da OAB. Ana Karolina Dias Vieira, Laércio Jorge de Souza Ramos Júnior, Raniella Ferreira Leal e Salísia Menezes Peixoto são os representantes do Estado que vão competir na segunda fase com 60 equipes de todo o país.
A competição é direcionada para estudantes de Direito e é inspirada nos Moot Courts, julgamentos simulados que são realizados nos Estados Unidos. Os organizadores estabeleceram que as simulações serão realizadas em modo virtual, por videoconferência a partir de caso hipotético para as defesas das equipes habilitadas.
A equipe capixaba passou da fase preliminar e ainda vai ser testada na etapa preparatória e nas rodadas orais, com apresentação diante dos juízes avaliadores. Os quatro alunos estão sendo preparados pelo diretor da Escola Judiciária Eleitoral (EJE) do TRE-ES, Adriano Athayde Coutinho, e pelo coordenador da EJE, Vinícius Quintino de Oliveira.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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