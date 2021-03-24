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Leonel Ximenes

Capixaba participa de comissão para proteger eleitores do Brasil

Grupo de trabalho vai propor a regulamentação, na Justiça Eleitoral, de medidas para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)

Publicado em 24 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 mar 2021 às 02:00
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Darcy Henrique Rocha Pelissari é servidor do Tribunal Regional Eleitoral do ES (TRE-ES)
Darcy Henrique Rocha Pelissari é servidor do Tribunal Regional Eleitoral do ES (TRE-ES) Crédito: Álbum pessoal
O servidor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) Darcy Henrique Rocha Pelissari foi escolhido para participar de uma seleta comissão que visa proteger os eleitores de todo o Brasil. Trata-se de um grupo de trabalho para estudar e propor a regulamentação na Justiça Eleitoral de medidas para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).
Ao todo, dez servidores de todo Brasil foram escolhidos para essa tarefa. A comissão tem 60 dias para apresentar suas considerações ao TSE, que ano que vem tem uma intensa tarefa de coordenar as eleições para os cargos de presidente, governadores, senador, deputados federais e deputados estaduais, num período de intensa ebulição política.
A proteção de dados tem sido cada vez mais debatida em todo o Brasil, especialmente após episódios de megavazamentos de informações sensíveis de cidadãos brasileiros, como CPF, entre outros.

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A Lei nº 13.709/2018, mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), é a norma brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais, alterando os artigos 7º e 16 da Lei nº 12.965/2014, o Marco Civil da Internet.
A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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