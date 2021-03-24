Capixaba participa de comissão para proteger eleitores do Brasil

O servidor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) Darcy Henrique Rocha Pelissari foi escolhido para participar de uma seleta comissão que visa proteger os eleitores de todo o Brasil. Trata-se de um grupo de trabalho para estudar e propor a regulamentação na Justiça Eleitoral de medidas para a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais
(LGPD).
Ao todo, dez servidores de todo Brasil foram escolhidos para essa tarefa. A comissão tem 60 dias para apresentar suas considerações ao TSE
, que ano que vem tem uma intensa tarefa de coordenar as eleições para os cargos de presidente, governadores, senador, deputados federais e deputados estaduais, num período de intensa ebulição política.
A proteção de dados tem sido cada vez mais debatida em todo o Brasil, especialmente após episódios de megavazamentos de informações sensíveis de cidadãos brasileiros, como CPF, entre outros.
A Lei nº 13.709/2018, mais conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), é a norma brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais, alterando os artigos 7º e 16 da Lei nº 12.965/2014, o Marco Civil da Internet.
A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade, bem como o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa.