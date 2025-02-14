Leonel Ximenes

Cantor lírico que mora no ES é homenageado em São Paulo

O nome dele foi incluído no panteão das grandes vozes da lírica

Públicado em 

14 fev 2025 às 19:26
Colunista

Licio Bruno também é diretor cênico e professor de canto da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) Crédito: Instagram
Licio Bruno, cantor baixo-barítono que mora em Vila Velha, foi homenageado na noite desta sexta-feira (14), no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. O nome dele foi incluído no panteão das grandes vozes da lírica, ao lado de expressivos nomes da cena operística nacional e internacional.
No teatro paulistano, Licio foi homenageado por jovens cantores de seu masterclass com muita poesia cantada. “A história da arte na minha família vem desde o período em que eu era criança”, contou o cantor, relembrando a sua infância no Rio de Janeiro, onde nasceu.
Em 2015, Licio e sua mulher, a cantora e produtora Adalgisa Rosa, fundaram em Vila Velha o Coletivo das Artes, um espaço cultural para a formação de jovens músicos.
Multiartista, o cantor lírico também é diretor cênico e professor de canto da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

