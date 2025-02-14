Cantor lírico que mora no ES é homenageado em São Paulo

Licio Bruno, cantor baixo-barítono que mora em Vila Velha
, foi homenageado na noite desta sexta-feira (14), no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. O nome dele foi incluído no panteão das grandes vozes da lírica, ao lado de expressivos nomes da cena operística nacional e internacional.
No teatro paulistano, Licio foi homenageado por jovens cantores de seu masterclass com muita poesia cantada. “A história da arte na minha família vem desde o período em que eu era criança”, contou o cantor, relembrando a sua infância no Rio de Janeiro, onde nasceu.
Em 2015, Licio e sua mulher, a cantora e produtora Adalgisa Rosa, fundaram em Vila Velha o Coletivo das Artes, um espaço cultural para a formação de jovens músicos
.
Multiartista, o cantor lírico também é diretor cênico e professor de canto da Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames).