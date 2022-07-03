Botecão terá feira de negócios com dia de entrada gratuita no ES

Na sexta (8), os estandes irão funcionar de 17h à meia-noite para o público que adquiriu o ingresso para o Botecão. Já no sábado (9) a feira de negócios terá entrada gratuita de 12h às 15h30 (neste horário, somente a feira estará funcionando). Depois, a partir das 16h, quando os portões do Botecão abrirem, o acesso se dará com apresentação do ingresso, seguindo até meia-noite.