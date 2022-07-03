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Leonel Ximenes

Botecão terá feira de negócios com dia de entrada gratuita no ES

Festa de encerramento do Roda de Boteco será no Parque da Prainha, em Vila Velha

Públicado em 

03 jul 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Festa de encerramento do Botecão antes da pandemia
Festa de encerramento do Botecão antes da pandemia Crédito: Divulgação
O Botecão, a festa de encerramento do festival Roda de Boteco, vai promover uma feira de negócios com produtos nos segmentos de casa, decoração, bem-estar e alimentação. A feira, que funcionará junto ao Botecão, na Prainha em Vila Velha, nos dias 8 e 9 de julho, reunirá empreendedores do ramo do artesanato, agricultura familiar e economia solidária entre outros pequenos e micronegócios.
Na sexta (8), os estandes irão funcionar de 17h à meia-noite para o público que adquiriu o ingresso para o Botecão. Já no sábado (9) a feira de negócios terá entrada gratuita de 12h às 15h30 (neste horário, somente a feira estará funcionando). Depois, a partir das 16h, quando os portões do Botecão abrirem, o acesso se dará com apresentação do ingresso, seguindo até meia-noite.

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Será possível encontrar opções de peças artesanais para os mais diversos públicos, como bolsas, bijuterias, nécessaires, blusas feitas à mão, além de alimentos caseiros como biscoitos, massas, geleias, compota. A feira é promovida por meio de uma parceria entre o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do ES (Sebrae-ES) e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes).

PETISCOS COM VALOR ÚNICO DE R$ 20

Com petiscos dos 40 estabelecimentos participantes do Roda de Boteco Grande Vitória sendo vendidos pelo valor único de R$ 20, o Botecão terá como principal atração musical o cantor Alexandre Pires e sua turnê "Baile do Nego Veio", trazendo muita nostalgia e músicas que marcaram época nos anos 1990 em três horas de show. O artista se apresenta no palco montado na Prainha, em Vila Velha, na sexta (8). Na mesma data, SambADM também sobe ao palco. Já no sábado (9) o espaço recebe os grupos Vou pro Sereno e o Grupo Clareou. Sué e SambaSoul completam a programação de sábado.
Também no sábado será revelado o grande campeão do festival: vamos descobrir qual boteco é o criador do melhor petisco e quem é o melhor garçom. Os ingressos para a festa já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site blueticket.com.br ou de forma presencial, sem taxa, na loja Believe, na Rua Henrique Moscoso, 244, loja 2, Praia da Costa.

FEIRA DE NEGÓCIOS – BOTECÃO GRANDE VITÓRIA

  • Data: 8 e 9 de julho
  • Onde: Parque da Prainha, em Vila Velha
  • Ingressos: Na sexta (8), das 17h à meia-noite, para o público que comprou ingresso do Botecão. No sábado (9) com entrada gratuita de 12h às 15h30. Depois, a partir de 16h, entrada exclusiva para o público que comprou ingresso do Botecão.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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