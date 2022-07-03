Botecão terá feira de negócios com dia de entrada gratuita no ES

O Botecão, a festa de encerramento do festival Roda de Boteco, vai promover uma feira de negócios com produtos nos segmentos de casa, decoração, bem-estar e alimentação. A feira, que funcionará junto ao Botecão, na Prainha
em Vila Velha, nos dias 8 e 9 de julho, reunirá empreendedores do ramo do artesanato, agricultura familiar e economia solidária entre outros pequenos e micronegócios.
Na sexta (8), os estandes irão funcionar de 17h à meia-noite para o público que adquiriu o ingresso para o Botecão. Já no sábado (9) a feira de negócios terá entrada gratuita de 12h às 15h30 (neste horário, somente a feira estará funcionando). Depois, a partir das 16h, quando os portões do Botecão abrirem, o acesso se dará com apresentação do ingresso, seguindo até meia-noite.
Será possível encontrar opções de peças artesanais para os mais diversos públicos, como bolsas, bijuterias, nécessaires, blusas feitas à mão, além de alimentos caseiros como biscoitos, massas, geleias, compota. A feira é promovida por meio de uma parceria entre o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do ES (Sebrae-ES)
e a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas e do Empreendedorismo do Estado (Aderes).
Com petiscos dos 40 estabelecimentos participantes do Roda de Boteco Grande Vitória
sendo vendidos pelo valor único de R$ 20, o Botecão terá como principal atração musical o cantor Alexandre Pires e sua turnê "Baile do Nego Veio", trazendo muita nostalgia e músicas que marcaram época nos anos 1990 em três horas de show. O artista se apresenta no palco montado na Prainha, em Vila Velha, na sexta (8). Na mesma data, SambADM também sobe ao palco. Já no sábado (9) o espaço recebe os grupos Vou pro Sereno e o Grupo Clareou. Sué e SambaSoul completam a programação de sábado.
Também no sábado será revelado o grande campeão do festival: vamos descobrir qual boteco é o criador do melhor petisco e quem é o melhor garçom. Os ingressos para a festa já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site blueticket.com.br ou de forma presencial, sem taxa, na loja Believe, na Rua Henrique Moscoso, 244, loja 2, Praia da Costa
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