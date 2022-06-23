Missão Tour de Boteco leva assinantes do Clube A Gazeta para conhecer bares da Grande Vitória

Crédito: Clube A Gazeta

Não tem jeito, um saboroso petisco acompanhado de uma cervejinha bem gelada é a combinação perfeita para um happy hour recheado de boas histórias. Por isso, o Clube A Gazeta convocou alguns assinantes fanáticos por esse combo para uma missão especial: visitar alguns dos estabelecimentos participantes do Roda de Boteco 2022. A tour foi realizada na quarta-feira (22/06) e levou os sortudos acompanhados de convidados para conhecer as delícias e aproveitar uma noite especial.

Com muita comida boa, eles tiveram a oportunidade de conhecer a Casa de Bamba, em Vitória, o Recanto do Feijão e o Botequim do Vital, ambos em Vila Velha, que concorrem respectivamente com o bolinho de feijoada, a feijoada marruá e a carne seca à cabotiá. As opiniões foram divididas quanto aos pratos favoritos, mas a diversão foi unanimidade entre os sorteados.

Para a empreendedora Edilene Alves, a experiência foi única. Isso porque mesmo com um grupo bem diversificado, todos se deram muito bem pelos bares da Grande Vitória. “Eu adorei. A interação do grupo foi muito bacana, além de conhecer os botecos participantes e esses pratos deliciosos”, afirma.

Já para a empreendedora social Verônica Lopes, assinante do Clube há seis anos, a noite foi uma experiência deliciosa. "Foi uma oportunidade maravilhosa. Poder comer os petiscos do Roda de Boteco com cerveja gelada e uma galera animada foi um presentão. É até difícil falar qual comida é mais gostosa. Vale super a pena”, afirma.

Missão Tour De Boteco - Clube A Gazeta

Fechando a noite, os assinantes ainda receberam um brinde, uma bolsa térmica estilizada, e concorreram a um copo térmico exclusivo do Clube A Gazeta.

Mas não para por aí. Na próxima semana, novos assinantes serão selecionados para conhecer outros bares da Grande Vitória e participar de mais uma etapa dessa missão. As inscrições no sorteio podem ser feitas clicando aqui

RODA DE BOTECO

De 03 de junho a 03 de julho, o público poderá provar os petiscos representantes dos bares concorrentes ao Roda de Boteco e votar no sabor, na originalidade da criação, na limpeza do ambiente, na temperatura da bebida e no atendimento do estabelecimento. Todas as porções são vendidas a preço único, R$ 45,90, e acompanha uma cerveja de cortesia.

Para coroar esse evento, Alexandre Pires desembarca em terras capixabas com um show especial, no dia 08 de julho, na Festa do Botecão, na Prainha de Vila Velha. O repertório inclui grandes sucessos da carreira do artista que, atualmente, promove a turnê "Baile do Nêgo Veio". Também se apresentam no evento as bandas Vou Pro Sereno e o Grupo Clareou.

Para os assinantes do Clube A Gazeta, o desconto é mais do que especial. Afinal, eles têm 40% de desconto no primeiro ingresso e o segundo sai como cortesia. Durante o evento também rola um brinde exclusivo.