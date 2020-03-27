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Leonel Ximenes

Bombeiros vão aumentar a validade de alvarás de edifícios no ES

Por causa da pandemia do coronavírus, licenças que estão vencendo foram prorrogadas até 1° de julho

Publicado em 27 de Março de 2020 às 05:00

Públicado em 

27 mar 2020 às 05:00
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

Bombeiros afirmam que as medidas são urgentes e de caráter temporário
Bombeiros afirmam que as medidas são urgentes e de caráter temporário Crédito: Reprodução do Facebook
Diante da pandemia do novo coronavírus, o Corpo de Bombeiros decidiu aumentar a validade dos alvarás de edificações. Segundo a Portaria 520-R, a corporação vai estender até o dia 1° de julho o prazo dos alvarás emitidos pela corporação (ALCB, ALPC) que tiverem a validade expirada no período compreendido entre 1° de março e 30 de junho de 2020.
O mesmo texto cita que a abertura de novos processos de fiscalização ficará restrita às denúncias recebidas através dos meios de comunicação oficiais. Neste caso, o atendimento será imediato caso a corporação julgue que se configure uma situação de segurança contra incêndio e pânico.

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Na portaria, os Bombeiros afirmam que as medidas são urgentes e de caráter temporário. Os edifícios ou responsáveis pelos imóveis têm o dever de procurar os militares para renovar o alvará, que é um instrumento que prova a segurança do local contra incêndios e outras possibilidades de desastres
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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