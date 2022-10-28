Bastidores da eleição: candidatos no ES vão à igreja antes de votar

Casagrande vai à missa no Convento da Penha antes de votar Crédito: Divulgação

Casagrande é católico, Manato é evangélico. Os dois candidatos ao governo do Estado vão interromper suas apertadas agendas políticas na reta final da eleição para dedicar um tempinho à fé. Candidato à reeleição, Casagrande repetirá o ritual do primeiro turno e vai à missa das 5h da manhã, neste domingo (30), no Convento da Penha, pouco antes de votar.

MANATO VAI NA VÉSPERA

Candidato da oposição, Manato promete ir logo cedo, neste sábado de manhã (29), a um culto na igreja Maranata do Moby Dick, na Praia da Costa, às 6h, em busca de fortalecimento espiritual para enfrentar a dura batalha eleitoral.

A VISÃO DE CADA UM

Quem acessa as redes sociais de Casagrande (PSB) e Manato, nesta sexta (28), fica com a impressão que cada um deles massacrou o adversário no debate da TV Gazeta. Só falta agora o árbitro definir o vencedor do confronto. O veredicto sai na noite de domingo (30).

O RINGUE ELEITORAL

Manato chega a criar um meme em que seu adversário aparece todo machucado no ringue enquanto ele recebe o cinturão de vencedor do embate. Casagrande, por sua vez, publica vários trechos do debate em que ele julga que foi superior ao candidato bolsonarista.

BRIGOU, CONGELOU

O grupo de comunicação da Amunes, a associação dos prefeitos do ES, está “congelado” até as eleições deste domingo (30). Motivo: guerra eleitoral pelo zap entre apoiadores de Casagrande e Manato.

MUDOU DE LADO

Está circulando com força em grupos de WhatsApp um discurso do deputado federal Neucimar Fraga (PP), na Câmara de Vila Velha, fazendo juras de amor ao governador Casagrande. O parlamentar, que não se reelegeu, é aquele mesmo que pulou do barco governista horas depois da eleição no primeiro turno e foi se abrigar na candidatura de Manato.

TROPA EM AÇÃO

Apesar de ser uma eleição mais simples, com apenas duas vagas em disputa no segundo turno, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) resolveu manter rigorosamente toda a infraestrutura de apoio à eleição presente no primeiro turno. Ninguém foi dispensado.

HAJA CORAÇÃO!

Pela tradição, os votos contabilizados do sul e do sudeste devem aparecer primeiro na totalização de votos divulgada pelo TSE na noite de domingo. Os do nordeste devem entrar mais para o final.

DEUS ESTÁ VENDO

De um internauta observador da cena política: “A situação está tão surreal que cristãos estão postando fake news e ateus, trechos bíblicos”.

TÍTULOS DE SOBRA

De outro, esbanjando bom humor: “Se você é vascaíno e quer ver títulos, não perca tempo e seja mesário no dia 30”.

CONSTATAÇÃO

É mais fácil nevar no ES no dia da eleição do que ver um casagrandista raiz fazer campanha para Lula.

COLOQUE NA AGENDA

Depois da eleição, as próximas polêmicas são: torcer pela seleção brasileira na Copa é sinal de alienação? Passas devem ser colocadas do arroz no Natal? Ano-Novo deve ter fogos com barulho?

TARTARUGA NA PISTA

Quem passa pela BR 101, no trecho que está em duplicação entre Guarapari e Anchieta, tem a sensação de que a obra está se arrastando. E, desta vez, não dá para culpar a chuva nem falta de licenciamento, né?

AULA DE DIREITO EM LIVRO

O livro que será lançado na próxima quinta-feira (3) Crédito: Divulgação

Os desembargadores Adalto Dias Tristão e Fernando Zardini Antonio e a juíza de Direito Gisele Souza de Oliveira lançam a obra “Sentença Criminal”, que se propõe a servir como uma guia para profissionais e estudantes que pretendam se dedicar ao estudo do ato mais importante do processo criminal. O lançamento será na próxima quinta-feira (3), das 9h às 11h, no salão pleno do Tribunal de Justiça. Os autores autografarão os primeiros livros adquiridos no local.

ALÔ, ELEITOR!