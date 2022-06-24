Alunos do ES vão participar de experiência científica na Nasa

Um grupo de 16 estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da 3ª série do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci, em Vitória, vão participar de uma experiência científica na Nasa, a agência espacial dos EUA
, de 30 de outubro a 4 de novembro.
Durante seis dias e com carga horária total de 40 horas, eles participarão da Jornada Internacional de Ciência e Tecnologia, trabalhando em um projeto do centro espacial para programar robôs para realizar tarefas, usando matemática e sensores. Os alunos capixabas receberão noções de sistema de suporte de vida biorregenerativo, construção básica de robôs, movimentos lineares e curvilíneos, mecanismos de parada, programação e sensores.
Além disso, os participantes farão visitas técnicas a entidades, empresas e universidades e atividades culturais relacionadas ao campo de Ciência, Tecnologia
, Engenharia e Matemática (sigla STEM, em inglês). Além disso, terão a oportunidade de interagir com representantes de organizações como Embraer, SpaceX, Blue Origin, Space Laboratory, Harris Corp., Astrotech, entre outras.
Os alunos participantes da jornada científica foram selecionados por terem as maiores notas em Matemática, Ciências, Química, Física, História e Geografia e competência linguística no inglês, uma vez que todas as atividades são conduzidas nesse idioma.
Os estudantes escolhidos são: Alice Devens Carvalho, Alice Nunes Magalhães, Diogo Stabauer Ribeiro Pimentel, Fernanda Boechat Peyneau Machado, Gabriel Moraes Kuniyoshi, Gabriela Guasti Pinto de Magalhães e Souza, Helena Hegner de Almeida, Ilan Klein Bermudes, Isabella Dias Torezani, Laura Borchio Simmer, Lorena Pimenta Valbão, Luiza Souza Rubim, Malu Trés de Carvalho Abaurre, Maria Eduarda Almonfrey Burns, Pedro Cabaline Mazzi e Pedro Torezani Colodetti. Eles serão acompanhados pelos professores Lorena Rassele Croce e Francis Monteiro.
O Centro Educacional Leonardo da Vinci mantém, desde 2016, convênio com a Brazil-Florida Chamber of Commerce (BFCC) e a Kennedy Space Center International Academy (KSCIA) para participação no programa educacional. Esta será a quinta viagem de alunos da escola à Nasa.