Leonel Ximenes

Alunos do ES vão participar de experiência científica na Nasa

Eles vão atuar em projeto do centro espacial dos EUA para programar robôs que realizam tarefas usando matemática e sensores

Publicado em 24 de Junho de 2022 às 02:11

Públicado em 

24 jun 2022 às 02:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Base da Nasa na Flórida, EUA
Base da Nasa na Flórida, EUA Crédito: Nasa/Ben Smegelsky
Um grupo de 16 estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental da 3ª série do Ensino Médio do Centro Educacional Leonardo da Vinci, em Vitória, vão participar de uma experiência científica na Nasa, a agência espacial dos EUA, de 30 de outubro a 4 de novembro.
Durante seis dias e com carga horária total de 40 horas, eles participarão da Jornada Internacional de Ciência e Tecnologia, trabalhando em um projeto do centro espacial para programar robôs para realizar tarefas, usando matemática e sensores. Os alunos capixabas receberão noções de sistema de suporte de vida biorregenerativo, construção básica de robôs, movimentos lineares e curvilíneos, mecanismos de parada, programação e sensores.
Além disso, os participantes farão visitas técnicas a entidades, empresas e universidades e atividades culturais relacionadas ao campo de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática (sigla STEM, em inglês). Além disso, terão a oportunidade de interagir com representantes de organizações como Embraer, SpaceX, Blue Origin, Space Laboratory, Harris Corp., Astrotech, entre outras.

Os alunos participantes da jornada científica foram selecionados por terem as maiores notas em Matemática, Ciências, Química, Física, História e Geografia e competência linguística no inglês, uma vez que todas as atividades são conduzidas nesse idioma.
"Como acontece em toda experiência internacional, o aluno volta diferente, pois vivencia em curto tempo muitas experiências que aqui não teria oportunidade. Isso muda a visão deles de mundo"
Lorena Rassele Croce - Coordenadora de Programas Internacionais do Leonardo da Vinci
Os estudantes escolhidos são: Alice Devens Carvalho, Alice Nunes Magalhães, Diogo Stabauer Ribeiro Pimentel, Fernanda Boechat Peyneau Machado, Gabriel Moraes Kuniyoshi, Gabriela Guasti Pinto de Magalhães e Souza, Helena Hegner de Almeida, Ilan Klein Bermudes, Isabella Dias Torezani, Laura Borchio Simmer, Lorena Pimenta Valbão, Luiza Souza Rubim, Malu Trés de Carvalho Abaurre, Maria Eduarda Almonfrey Burns, Pedro Cabaline Mazzi e Pedro Torezani Colodetti. Eles serão acompanhados pelos professores Lorena Rassele Croce e Francis Monteiro.
O Centro Educacional Leonardo da Vinci mantém, desde 2016, convênio com a Brazil-Florida Chamber of Commerce (BFCC) e a Kennedy Space Center International Academy (KSCIA) para participação no programa educacional. Esta será a quinta viagem de alunos da escola à Nasa.

CLIQUE AQUI PARA LER MAIS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Educação Estados Unidos Tecnologia Ciência
