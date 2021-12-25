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Exploração astronômica

Nasa lança com sucesso supertelescópio James Webb

Equipamento trará novas informações sobre as origens do Universo
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

25 dez 2021 às 13:50

Publicado em 25 de Dezembro de 2021 às 13:50

Nomeado em homenagem ao homem que supervisionou a Nasa em 1960, o telescópio James Webb é 100 vezes mais sensível e preciso do que o Hubble
Nomeado em homenagem ao homem que supervisionou a Nasa em 1960, o telescópio James Webb é 100 vezes mais sensível e preciso do que o Hubble Crédito: Divulgação | Nasa
O telescópio James Webb, da agência aeroespacial norte-americana Nasa, foi lançado na manhã deste sábado (25) na costa nordeste da América do Sul, na Guiana Francesa, e é o ponto inaugural de uma nova era de exploração astronômica.
O poderoso telescópio de US$ 9 bilhões, tido pela Nasa como o principal observatório científico espacial dos próximos 10 anos, foi alçado aos céus pelo foguete Ariane 5 por volta de 9h30 da manhã (horário de Brasília) a partir da base da Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês).
O lançamento foi transmitido pela Nasa em redes sociais. A rota solar do James Webb fica a 1,6 milhão de quilômetros da Terra, e deve ser atingida em duas semanas - cerca de quatro vezes a distância da Lua.
A órbita espacial do Webb manterá alinhamento constante com a Terra enquanto ambos circulam o Sol em sincronia.
O instrumento pesa 6,3 mil quilos e é quase do tamanho de uma quadra de tênis quando fica com os painéis solares completamente abertos.

VEJA O LANÇAMENTO

Em comparação, o predecessor do James Webb, o telescópio Hubble, orbita a Terra a 544 km de distância, completando uma volta ao planeta a cada 90 minutos.
Nomeado em homenagem ao homem que supervisionou a Nasa em 1960 - década que teve em seu apogeu científico a chegada do homem à Lua - o telescópio James Webb é 100 vezes mais sensível e preciso do que o Hubble, que já tem 30 anos de comissionamento.
O novo telescópio detecta principalmente o espectro infravermelho da luz, e é capaz de ver através de nuvens de gás e poeira, onde geralmente nascem as estrelas.

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