A seca castiga o Convento: “Estamos rezando nas missas, pedindo chuva”

O verde sumiu do Convento da Penha, símbolo da fé do povo capixaba e maior atração turística do Estado. Quem passa pela Terceira Ponte
percebe nitidamente a mata rala, seca e com tom amarelado. O gramado no entorno do templo sumiu. Tudo isso é resultado da estiagem que castiga o Espírito Santo há meses.
“Infelizmente nosso Estado vive meses de muita seca e nosso Convento está sentindo visivelmente, em especial a mata e os jardins. Estamos rezando nas missas, pedindo chuva”, diz o frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha
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O guardião admite que está preocupado com a possibilidade de um incêndio: "Estamos orientando as pessoas para que evitem qualquer tipo de descuido que possa provocar algum tipo de incidente”, diz. “E estamos pedindo a Nossa Senhora da Penha a chuva na medida certa. E que venha logo”.
Frequentador assíduo do Convento, o repórter-fotográfico Carlos Alberto Silva atesta o efeito da estiagem no local: “A seca não poupa nem um lugar tão especial e sagrado como o nosso Convento. É fácil perceber a mata seca, a grama verde que não existe mais. No lugar da grama, há agora uma terra seca como se tivessem arrancado toda a grama ali”, lamenta.