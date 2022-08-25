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Leonel Ximenes

A seca castiga o Convento: “Estamos rezando nas missas, pedindo chuva”

Guardião diz que a vegetação no morro e os jardins no entorno do templo estão sofrendo com a prolongada estiagem

Públicado em 

25 ago 2022 às 10:38
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

O verde do gramado dos jardins do Convento da Penha desapareceu com a falta de chuva
O verde do gramado dos jardins do Convento da Penha desapareceu com a falta de chuva Crédito: Carlos Alberto Silva
O verde sumiu do Convento da Penha, símbolo da fé do povo capixaba e maior atração turística do Estado. Quem passa pela Terceira Ponte percebe nitidamente a mata rala, seca e com tom amarelado. O gramado no entorno do templo sumiu. Tudo isso é resultado da estiagem que castiga o Espírito Santo há meses.
“Infelizmente nosso Estado vive meses de muita seca e nosso Convento está sentindo visivelmente, em especial a mata e os jardins. Estamos rezando nas missas, pedindo chuva”, diz o frei Djalmo Fuck, guardião do Convento da Penha.
O guardião admite que está preocupado com a possibilidade de um incêndio: "Estamos orientando as pessoas para que evitem qualquer tipo de descuido que possa provocar algum tipo de incidente”, diz. “E estamos pedindo a Nossa Senhora da Penha a chuva na medida certa. E que venha logo”.

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Frequentador assíduo do Convento, o repórter-fotográfico Carlos Alberto Silva atesta o efeito da estiagem no local: “A seca não poupa nem um lugar tão especial e sagrado como o nosso Convento. É fácil perceber a mata seca, a grama verde que não existe mais. No lugar da grama, há agora uma terra seca como se tivessem arrancado toda a grama ali”, lamenta.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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