1° dia do feriadão em Guarapari: 13 vias em 6 bairros terão restrições

Por causa de uma corrida de rua, a Prefeitura de Guarapari
resolveu interditar parcialmente o tráfego em 13 vias públicas localizadas em seis bairros do balneário. As restrições ocorrerão das 7h às 10h30 desta quinta-feira (12), primeiro dia do feriadão.
O bloqueio parcial, segundo a prefeitura, será feito para evitar grandes transtornos no trânsito do município. Serão afetados os seguintes bairros: Peracanga, Bacutia, Enseada Azul, Meaípe, Centro e Muquiçaba.
O percurso da corrida passará por oito praias da cidade de Guarapari. Dentre elas, Bacutia, Peracanga, Guaibura, Praia do Riacho, Praia da Areia Preta, Praia das Castanheiras, Prainha de Muquiçaba (São Pedro) e Praia do Morro.
A corrida terá dois trajetos distintos: 5 km e 12 km, com largadas na Praia de Bacutia e Praia da Areia Preta, respectivamente, e chegada na Praia do Morro.