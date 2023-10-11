Leonel Ximenes

1° dia do feriadão em Guarapari: 13 vias em 6 bairros terão restrições

Saiba quais as ruas e avenidas serão interditadas parcialmente por causa de uma corrida de rua nesta quinta-feira (12)

Públicado em 

11 out 2023 às 12:21
Banhistas aproveitam o dia sol na praia do Morro, em Guarapari
Praia do Morro, bairro que terá o trânsito afetado em Guarapari Crédito: Ricardo Medeiros
Por causa de uma corrida de rua, a Prefeitura de Guarapari resolveu interditar parcialmente o tráfego em 13 vias públicas localizadas em seis bairros do balneário. As restrições ocorrerão das 7h às 10h30 desta quinta-feira (12), primeiro dia do feriadão.
O bloqueio parcial, segundo a prefeitura, será feito para evitar grandes transtornos no trânsito do município. Serão afetados os seguintes bairros: Peracanga, Bacutia, Enseada Azul, Meaípe, Centro e Muquiçaba.

O percurso da corrida passará por oito praias da cidade de Guarapari. Dentre elas, Bacutia, Peracanga, Guaibura, Praia do Riacho, Praia da Areia Preta, Praia das Castanheiras, Prainha de Muquiçaba (São Pedro) e Praia do Morro.
A corrida terá dois trajetos distintos: 5 km e 12 km, com largadas na Praia de Bacutia e Praia da Areia Preta, respectivamente, e chegada na Praia do Morro.

AS VIAS PÚBLICAS QUE ESTÃO INTERDITADAS PARCIALMENTE

  • Avenida Vinã Del Mar, Enseada Azul
  • Alameda Las Palmas , Enseada Azul
  • Alameda Malvin, Enseada Azul
  • Avenida Meaípe, Meaípe
  • Avenida Oceânica, Praia do Morro
  • Avenida Anchieta, Ipiranga
  • Avenida Joaquim da Silva Lima, Centro
  • Praça Ciríaco Ramalhete de Oliveira, Centro
  • Avenida Desembargador Lourival Almeida, Centro
  • Rua Henrique Coutinho, Centro
  • Rua Francisco Furtado, Muquiçaba
  • Rua Heitor Lugon, Muquiçaba
  • Avenida Beira-Mar, Praia do Morro
Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

