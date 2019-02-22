1/3 dos órgãos do Estado não divulgaram agenda na internet

A lei estadual 10.952 obriga o governador, o vice, secretários de Estado e presidentes de empresas e de fundações públicas a tornar públicas na internet todas as suas agendas Crédito: Divulgação

Em dezembro do ano passado entrou em vigor a lei estadual 10.952, que obriga o governador, o seu vice, secretários de Estado e presidentes de empresas e de fundações públicas a tornar públicas na internet todas as suas agendas. A coluna foi conferir no portal do governo a agenda de ontem das autoridades: das 53 alcançadas pela norma, 18 não divulgaram seus compromissos.

Não cumpriram!

Descumpriram a lei ontem a Casa Militar, Secont, DER, Idaf, DIO, Iema, PGE, Aderes, Bandes, Cesan, Ceturb, IPAJM, Iases, Prodest, SEG, Setades, Secti e Sedurb.

O exemplo

O governador Casagrande e a vice Jaqueline Moraes, as duas maiores autoridades da administração estadual, deram o exemplo e publicaram suas agendas no portal.

Casão no Sambão

Por falar no governador, ele garante que estará no Sambão hoje e amanhã.

Cansadinho

E o prefeito Juninho, de Cariacica, mais uma vez não vai desfilar pela Boa Vista neste ano.

Ministro quer pastel

Em reunião com Casagrande e a bancada federal em Brasília, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que adora o Estado e que pretende comer pastel em Ibiraçu na próxima quinta, quando ele vem ao ES inaugurar o Contorno de Iconha.

Fez história

O belo discurso de Felipe Rigoni (PSB) na Câmara dos Deputados, na última quarta-feira, mereceu elogios de todo o país. Luciano Huck chegou a parabenizar o parlamentar capixaba pelo Twitter.

Pelo mundo

Rigoni foi procurado pela imprensa nacional ontem. Neste começo de mandato, ele já conversou até com a revista britânica “The Economist”.

Gol contra

O jogo Serra x Vasco, na quarta-feira, evidenciou velhos problemas no Kleber Andrade: o estádio ainda está inacabado, com tapumes à mostra. E faltam banheiros. Torcedores se desapertam em qualquer lugar.

Golaço

O ponto positivo foi o clima de paz e confraternização entre as duas torcidas. Todos puderam vibrar tranquilamente, sem brigas e agressões. O normal devia ser sempre assim.

Morte no futebol

Um dos patrocinadores do Serra é um cemitério privado do município.

Só se for o lampião

Leitor ligou para o plantão da EDP e lá pelas tantas a voz gravada pergunta se ele recomendaria a empresa a outro consumidor. Gente, neste setor tem opção?

Procuram-se ideias

Na porta do gabinete do prefeito Audifax Barcelos (Rede), na Serra, foi afixada uma placa com o seguinte recado: “Atrás desta porta tem um prefeito à procura de grandes ideias”.

Carnaval com grana

Linhares está podendo: os servidores municipais já receberam o pagamento de fevereiro.

A casa do povo

Enquanto o Tribunal de Justiça proíbe que se entre nas suas dependências de chapéu, na Câmara de Vitória tinha gente assistindo à sessão de ontem de bermuda.

PH em Brasília

O ex-governador Paulo Hartung começa hoje, em Brasília, sua atuação como integrante do Conselho Consultivo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A empoderada

A Secretária Estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, será destaque do carro da ala “Empoderadas” da Novo Império, amanhã.

Constatação

Venezuela não tem dinheiro para comida, mas tem para tanques de guerra.

Quem é quem

O deputado Delegado Danilo Bahiense, presidente da Comissão de Segurança da Assembleia, pediu à Sejus informações de internos que possam ter envolvimento com grupos criminosos. O objetivo é fazer um mapeamento e traçar ações no setor.

Novela sem fim

Até hoje a Caixa Econômica não liberou o conjunto residencial Apolônio de Carvalho, no Bairro Operário, para que a Prefeitura de Cariacica instale lá mais de 200 famílias vítimas de enchentes. Os moradores participaram do sorteio das chaves em julho de 2017.

Valim é penta

Télvio Valim foi eleito, em chapa única, para a presidência do Sindicato dos Advogados (Sindiadvogados-ES). Mandato de cinco anos.

Alô, ministro do Turismo!