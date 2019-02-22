1/3 dos órgãos do Estado não divulgaram agenda na internet

A lei estadual 10.952 obriga o governador, o vice, secretários de Estado e presidentes de empresas e de fundações públicas a tornar públicas na internet todas as suas agendasCrédito: Divulgação
Em dezembro do ano passado entrou em vigor a lei estadual 10.952, que obriga o governador, o seu vice, secretários de Estado e presidentes de empresas e de fundações públicas a tornar públicas na internet todas as suas agendas. A coluna foi conferir no portal do governo a agenda de ontem das autoridades: das 53 alcançadas pela norma, 18 não divulgaram seus compromissos.
Não cumpriram!
Descumpriram a lei ontem a Casa Militar, Secont, DER, Idaf, DIO, Iema, PGE, Aderes, Bandes, Cesan, Ceturb, IPAJM, Iases, Prodest, SEG, Setades, Secti e Sedurb.
O exemplo
O governador Casagrande e a vice Jaqueline Moraes, as duas maiores autoridades da administração estadual, deram o exemplo e publicaram suas agendas no portal.
Casão no Sambão
Por falar no governador, ele garante que estará no Sambão hoje e amanhã.
Cansadinho
E o prefeito Juninho, de Cariacica, mais uma vez não vai desfilar pela Boa Vista neste ano.
Ministro quer pastel
Em reunião com Casagrande e a bancada federal em Brasília, o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que adora o Estado e que pretende comer pastel em Ibiraçu na próxima quinta, quando ele vem ao ES inaugurar o Contorno de Iconha.
Fez história
O belo discurso de Felipe Rigoni (PSB) na Câmara dos Deputados, na última quarta-feira, mereceu elogios de todo o país. Luciano Huck chegou a parabenizar o parlamentar capixaba pelo Twitter.
Pelo mundo
Rigoni foi procurado pela imprensa nacional ontem. Neste começo de mandato, ele já conversou até com a revista britânica “The Economist”.
Gol contra
O jogo Serra x Vasco, na quarta-feira, evidenciou velhos problemas no Kleber Andrade: o estádio ainda está inacabado, com tapumes à mostra. E faltam banheiros. Torcedores se desapertam em qualquer lugar.
Golaço
O ponto positivo foi o clima de paz e confraternização entre as duas torcidas. Todos puderam vibrar tranquilamente, sem brigas e agressões. O normal devia ser sempre assim.
Morte no futebol
Um dos patrocinadores do Serra é um cemitério privado do município.
Só se for o lampião
Leitor ligou para o plantão da EDP e lá pelas tantas a voz gravada pergunta se ele recomendaria a empresa a outro consumidor. Gente, neste setor tem opção?
Procuram-se ideias
Na porta do gabinete do prefeito Audifax Barcelos (Rede), na Serra, foi afixada uma placa com o seguinte recado: “Atrás desta porta tem um prefeito à procura de grandes ideias”.
Carnaval com grana
Linhares está podendo: os servidores municipais já receberam o pagamento de fevereiro.
A casa do povo
Enquanto o Tribunal de Justiça proíbe que se entre nas suas dependências de chapéu, na Câmara de Vitória tinha gente assistindo à sessão de ontem de bermuda.
PH em Brasília
O ex-governador Paulo Hartung começa hoje, em Brasília, sua atuação como integrante do Conselho Consultivo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
A empoderada
A Secretária Estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, será destaque do carro da ala “Empoderadas” da Novo Império, amanhã.
Constatação
Venezuela não tem dinheiro para comida, mas tem para tanques de guerra.
Quem é quem
O deputado Delegado Danilo Bahiense, presidente da Comissão de Segurança da Assembleia, pediu à Sejus informações de internos que possam ter envolvimento com grupos criminosos. O objetivo é fazer um mapeamento e traçar ações no setor.
Novela sem fim
Até hoje a Caixa Econômica não liberou o conjunto residencial Apolônio de Carvalho, no Bairro Operário, para que a Prefeitura de Cariacica instale lá mais de 200 famílias vítimas de enchentes. Os moradores participaram do sorteio das chaves em julho de 2017.
Valim é penta
Télvio Valim foi eleito, em chapa única, para a presidência do Sindicato dos Advogados (Sindiadvogados-ES). Mandato de cinco anos.
Alô, ministro do Turismo!
O senhor nasceu em Laranjal, no interior de Minas?
Leonel Ximenes
Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.