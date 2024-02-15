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Epidemia

Dengue está de novo entre nós. Por quê?

O Brasil ultrapassou meio milhão de casos prováveis de dengue, de acordo com dados atualizados do Ministério da Saúde. São mais de 512 mil casos suspeitos

Publicado em 15 de Fevereiro de 2024 às 02:30

Públicado em 

15 fev 2024 às 02:30
Lauro Ferreira Pinto

Colunista

Lauro Ferreira Pinto

Nesta segunda-feira (12) de carnaval, o Brasil ultrapassou meio milhão de casos prováveis de dengue, de acordo com dados atualizados do Ministério da Saúde. São mais de 512 mil casos suspeitos, quase quatro vezes os 128 mil casos registrados no mesmo período do ano passado.
Até agora, 75 mortes foram confirmadas e outras 350 estão em investigação. Minas Gerais é o estado que registra mais casos de dengue. Depois vêm, em ordem, o Distrito federal (Brasília já tem hospital de campanha), Paraná e o Rio de Janeiro. O Espírito Santo é o sexto estado em registro de casos, com mais de 14 mil notificações.
Todos da área de saúde estão em alerta, afinal o ano passado foi recorde de mortes por dengue no Brasil. E neste ano, em janeiro, já quadruplicou a frequência de casos do ano do recorde de 2023 para o mesmo período! Aqui em nosso Espírito Santo já temos morte de criança confirmada e várias mortes em investigação.

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Em vacinas temos duas novidades promissoras: A Qdenga da Takeda traz proteção contra casos graves em mais de 80%, com duas doses da vacina, em 3 meses de intervalo. O SUS começa uma vacinação agora para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Muito bem-vinda, mas a quantidade de doses disponível ainda é insuficiente.
Na rede privada, a farmacêutica Takeda não conseguiu garantir o abastecimento. Há uma nova vacina do Butantã, em só uma dose, que parece bem eficaz. Será analisada pela Anvisa no segundo semestre de 2024. Ainda não há vacinas em quantidade suficiente para quem precisa. Os grupos mais vulneráveis são crianças e idosos.
Na atenção à pessoa com dengue, tomar muito líquido salva vidas. São mais de 4 litros /dia, para pessoas com 70 Kg. Sais de reidratação oral e água de coco podem ser usados sem parcimônia.
Dengue
Dengue Crédito: Shutterstock
O calor e as chuvas facilitam a proliferação dos mosquitos. O país e o mundo estão ficando mais quentes, mas parece que nossas lideranças não acreditam nisso...
70% dos focos de mosquitos estão nas casas ou ao redor delas. Entra ano, sai ano, continuamos descuidados com o lixo. Estamos divididos quanto aos nossos políticos, nossa interpretação da realidade, estamos muito fraturados em nossa ideia de país, mas continuamos unidos em nosso desleixo com o meio ambiente e descaso com a imundície que existe em nossos bairros, em especial na periferia de nossas cidades. Até quando?

Lauro Ferreira Pinto

Doutor em Doencas Infecciosas pela Ufes e professor da Emescam. Neste espaco quer refletir sobre saude e qualidade de vida na pandemia.

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