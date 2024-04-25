Alimentos do bem: quais alimentos reduzem seu risco de câncer?

Brócolis, couve-flor e repolho são alimentos ricos em isotiocianatos que reforçam nossas defesas contra danos celulares. Os tomates, por sua vez, são ricos em licopenos que têm propriedades na prevenção do câncer de próstata. Cozinhá-los ou usá-los na forma de molho torna a absorção do licopeno mais fácil do que comê-los crus.

Já os feijões, lentilhas, ervilhas e grão de bico, além de ricos em proteínas, são importantes fontes de fibras que contribuem na prevenção de câncer de intestino. Uma dieta rica em fibras contribui também na prevenção de obesidade que está relacionada a vários tipos de câncer. Os cientistas sugerem ingestão de 30g (equivalente a duas xícaras) de fibras por dia. Também as nozes são fontes de boa gordura, proteínas e fibras, contribuindo na prevenção de tumores do aparelho digestivo. Algumas pesquisas sugerem que ingerir pelo menos algumas nozes por dia traz benefícios importantes à saúde.

A ingestão constante de frutas na dieta é acentuada também na reportagem. Frutas em geral são boas fontes de fibras e vitaminas, especialmente as chamadas “frutas vermelhas”, ou “berries”, no inglês. Elas possuem componentes de ação antioxidante protetoras de DNA, de efeitos anti-inflamatórios, resultando em potencial ação anticâncer. O grupo inclui morangos, romãs, cramberries e framboesa. No Brasil também temos amora, jabuticaba, açaí, mirtilo, uvas. Frutas são ricas em antioxidantes como vitamina C e flavonoides, além de conter fibras. As frutas são melhores do que o hábito de tomar sucos e devem estar presentes na dieta diária. Os pesquisadores sugerem no mínimo uma xicara de frutas frescas por dia.

O alho contém níveis elevados de alicina, responsável pelo seu característico odor e também pelas propriedades protetoras da saúde. Um estudo realizado na China em região com altos índices de câncer de estomago mostrou que um aumento de ingestão de 1 kilo de alho por ano resultava em uma redução de risco câncer na faixa de 17%.