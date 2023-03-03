Tristes recordações da pandemia no Brasil

CPI da Covid, continuação oitiva do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello Crédito: flickr/118578171@N02

Dois acontecimentos recentes nos trouxeram de volta cenas de um passado que não deve ser esquecido: a lamentável atuação do governo Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19. Um desses acontecimentos é o início da aplicação no Brasil da quinta dose da vacina, a bivalente, ocorrido na última segunda-feira (27) , felizmente em um ambiente bem diferente do passado, com a reduzida quantidade de casos e de vítimas fatais de Covid-19, o que só faz comprovar a eficácia das quatro doses anteriores.

O outro acontecimento recente foi a retirada, por parte da CGU, Controladoria Geral da União, no último dia 17, do sigilo de 100 anos que havia sido colocado pelo Comando do Exército no processo administrativo que envolveu a participação do general Eduardo Pazuello, então ministro da Saúde, em uma manifestação política de apoio a Bolsonaro ocorrida no Rio de Janeiro em 23 de maio de 2021. O sigilo impedia que fossem conhecidas as alegações daqueles que se negaram a fornecer aos brasileiros informações importantes, já que o regulamento da Força veda a participação de militares da ativa em manifestações políticas.

Ao trazer de volta o episódio do sigilo ao noticiário, foi possível aos brasileiros rever as cenas nas quais o general não só participa da motociata como, ao final, sobe no carro de som e discursa ao lado do então presidente. Ou seja, além da conotação nitidamente política da manifestação – ninguém, em sã consciência, desconhecia que o então presidente era pré-candidato à reeleição e que a manifestação era um ato de apoio à sua pretensão –, é estarrecedor verificar que a mais alta autoridade da República e o ministro da Saúde, em plena pandemia da Covid-19, participaram de uma enorme aglomeração contrariando as reiteradas recomendações das autoridades sanitárias mundiais.

Naquela época – maio de 2021 – o Brasil vivia um dos piores períodos da pandemia, com 59 mil óbitos no mês e 207 mil no trimestre março-abril-maio. É inacreditável que, ao meio de uma tragédia dessas proporções, o Brasil tenha presenciado tamanha irresponsabilidade de seus dirigentes. Pois foi com fatos como esse que o Brasil negligenciou o combate à Covid-19 e se alinhou entre os países com maior quantidade de vítimas da pandemia.

Nas imagens, é possível ver o ministro e presidente lado a lado, sorridentes, tal como havia ocorrido sete meses antes em uma live que ficou famosa por Pazzuelo assim justificar o fato de ter voltado atrás após ter anunciado a aquisição de 46 milhões de doses da vacina Coronavac: “É simples assim: um manda e o outro obedece”.

Aliás, as ordens de Bolsonaro cumpridas por Pazuello não se limitaram à errática política de aquisição de vacinas que, diga-se de passagem, só deslanchou depois que o então governador de São Paulo, João Doria, saiu na frente, iniciando a vacinação em massa, escancarando a incompetência do governo federal na imunização da população. Pazuello também se dobrou a Bolsonaro ao facilitar o uso da cloroquina – o que seus dois antecessores no Ministério da Saúde haviam se recusado a fazer –, um medicamento reconhecidamente ineficaz na prevenção e combate à Covid-19.

A passagem do general pelo Ministério da Saúde é um triste retrato do governo passado no combate à pandemia. Retrato, aliás, que foi desnudado com detalhes pela CPI do Senado que acusou o então presidente e pediu um indiciamento de 78 pessoas – entre as quais Pazuello – e listou os crimes cometidos que teriam sido cometidos contra a população: prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias preventivas, emprego irregular de verba pública, incitação ao crime, falsificação de documentos particulares, crime de responsabilidade e crimes contra a humanidade. Infelizmente, todo o trabalho da CPI continua perdido do emaranhado na burocracia brasileira.