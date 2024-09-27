STF, Congresso, governo federal: como nasceu o desequilíbrio entre os poderes

O sistema político-institucional brasileiro passa por profundas transformações. Se não bastasse o fato de o Legislativo ter subtraído do Executivo a maior parte do controle sobre o orçamento público – foi o Congresso Nacional que instituiu os percentuais do orçamento que obrigatoriamente são destinados à educação e à saúde, e as emendas parlamentares impositivas – o Judiciário, principalmente o Supremo Tribunal Federal , tem avocado uma autoridade muito maior do que a que exercia até um passado recente.

Trata-se de um processo que foi, possivelmente, iniciado pelo Legislativo que, ao se omitir em decidir assuntos da sua competência, abriu espaço para o STF interferir em questões como a quantidade de maconha que um usuário pode portar sem ser enquadrado como traficante.

Teve origem também no Congresso a prática bastante comum de os partidos políticos recorrerem ao Supremo para pedir o reconhecimento da inconstitucionalidade de projetos de lei que foram aprovados pela maioria dos parlamentares, como foi a questão do marco temporal das terras indígenas.

Sentindo-se empoderado, o STF passou a decidir, até de forma monocrática – quando um único ministro decide sem submeter a questão aos demais ministros – processos relevantes como a suspensão de multas aplicadas a empresas em decorrência de acordos de leniência propostos por ela mesmas.

No último dia 10, o Brasil conheceu mais uma dessas polêmicas decisões monocráticas de ministros do STF: julgando ação que teve origem em 2020, quando partidos políticos então na oposição cobravam providências do governo Bolsonaro contra o desmatamento na Amazônia, o ministro Flávio Dino determinou que o governo Lula convocasse mais bombeiros militares para compor o efetivo da Força Nacional que combate os incêndios na Amazônia e no Cerrado, que utilizasse mais aviões nesse combate e que apresentasse, em 90 dias, um plano nacional de enfrentamento das queimadas para o ano de 2025.

E mais: além de cobrar informações da Advocacia Geral da União sobre como o governo conduz o trabalho de combate às queimadas, o ministro Dino autorizou o governo a abrir crédito extraordinário para o combate aos incêndios, crédito esse que ficará de fora da meta prevista no arcabouço fiscal. Foi tão grande a dimensão das decisões do ministro que o jornalista Carlos Graieb escreveu: “Sim, Dino assumiu a presidência”.

Chuva forte sobre a Praça dos Três Poderes, em Brasília Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

Quando se sabe que a democracia vem sendo contestada em boa parte do mundo – basta ver os exemplos da Venezuela, Rússia, China e, por que não dizer?, da ala trumpista nos Estados Unidos –, passa-se a temer ainda mais com o que possa acontecer com a democracia brasileira.

Relatório anual do V-Dem, instituto com sede na Universidade de Gothenburg, Suécia, que monitora o nível de democracia no mundo, registra que a democracia está em declínio em 31 dos 60 países que terão eleições neste ano. É sinal que não é só no Brasil que a democracia corre perigo.