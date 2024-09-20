Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Economia

Preparem o bolso que vem mais imposto

Feitas todas as contas, só restará ao governo a alternativa de aumentar a carga tributária se quiser, de fato, manter um mínimo de coerência com o arcabouço fiscal que ele mesmo propôs e que foi aprovado no Congresso

Públicado em 

20 set 2024 às 03:00
José Carlos Corrêa

Colunista

José Carlos Corrêa

A história se repete: quando o governo diz que a situação está difícil, o contribuinte deve se preparar porque mais impostos estão a caminho. Os sinais são visíveis: se não bastassem as repetidas vezes em que o presidente Lula se mostrou reticente em cortar gastos (“primeiro eu tenho que estar convencido se há necessidade ou não de cortar”; “você não é obrigado a estabelecer uma meta e cumpri-la se você tiver coisas mais importantes para fazer”), a proposta orçamentária de 2025, recém enviada ao Congresso, mostra toda a dimensão do problema. O orçamento do ano que vem revela que mais de 90% das despesas previstas são obrigatórias, ou seja, o governo não poderá dar a esses recursos qualquer outra destinação.
Traduzindo em números: para uma projeção total de despesas da ordem de R$ 2,75 trilhões, o governo gastará R$ 2,52 trilhões em benefícios previdenciários (aposentadorias, pensões, auxílios-doença, Benefícios de Prestação Continuada), salários do funcionalismo e gastos obrigatórios com educação e saúde.
Resultado: só restariam para outras despesas R$ 225 bilhões, sem falar que boa parte desses recursos (R$ 52 bilhões) terão a destinação decidida pelo Congresso já que fazem parte das famigeradas emendas parlamentares.

Veja Também

Quanto ganha um vereador?

Os divórcios motivados pelo vício em bets e jogo do tigrinho: 'Meu marido vendeu nossa casa'

Operadoras dizem que atualização do X permitiu acesso à plataforma

O governo anunciou que vai fazer uma revisão nos gastos para economizar com benefícios que são pagos indevidamente, mas isso não soma mais do que R$ 25,9 bilhões, ou seja, algo em torno de 1% das despesas totais. Prevê ainda, o governo, arrecadar R$ 166 bilhões a mais do que em 2024. Mas quando se sabe que as despesas obrigatórias aumentarão em R$ 143,9 bilhões, vê-se que sobrará quase nada para investimentos e custeio da máquina. Especialistas calculam que os investimentos em 2025 chegarão a, no máximo, R$ 11,7 bilhões.
Diante de números tão engessados, a ministra Simone Tebet, do Planejamento, é sincera: no ano que vem, que não é um ano eleitoral, vai ser necessário aprovar medidas duras no Congresso para tentar alcançar a meta zero de déficit prevista no arcabouço fiscal.
Meta, aliás, que já foi fixada para 2024 e depois adiada para 2025. O arcabouço prevê também que a despesa geral deve crescer menos que a receita. Sabe-se, contudo, que as despesas com educação e saúde estão indexadas às receitas, ou seja, se as receitas sobem, essas despesas também aumentam na mesma proporção.
Por isso, entre as mudanças cogitadas para 2025 estão as de desindexar as despesas com educação e saúde (com revisão dos pisos constitucionais) e desatrelar os valores das aposentadorias do salário mínimo, a desindexação dos benefícios assistenciais temporários e a revisão dos benefícios previdenciários de militares.
Está cogitada também a revisão do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, cujas despesas dobraram nos últimos três anos passando de R$ 23 bilhões em 2021 para R$ 47 bilhões em 2024.
Aprovar tais medidas no Congresso Nacional, onde o governo não possui maioria, não será tarefa fácil, para não dizer impossível. O desafio se torna ainda mais complexo quando se sabe que o governo não para de inventar novas despesas como a mudança no Auxílio Gás (que passará a se chamar Gás para Todos), que pretende distribuir um bujão a cada dois meses para 20 milhões de famílias, quadruplicando o seu custo que passará de R$ 3,5 bilhões para R$ 13,5 bilhões anuais.
Notas de dinheiro, cédulas, dinheiro na mão
Dinheiro Crédito: Divulgação
E nem adianta dizer que o Gás para Todos será financiado com recursos da venda do óleo do pré-sal, sem pesar na conta do Tesouro, já que isso desrespeitaria o princípio da unidade orçamentária que visa garantir estabilidade, consistência, transparência e controle no uso dos recursos públicos. Princípio, aliás, criado exatamente para acabar com as tão conhecidas pedaladas fiscais que já resultaram até em impeachment de presidente.
Feitas todas as contas, só restará ao governo a alternativa de aumentar a carga tributária se quiser, de fato, manter um mínimo de coerência com o arcabouço fiscal que ele mesmo propôs e que foi aprovado no Congresso. Ou seja, vêm aí mais impostos que recairão, como estamos cansados de saber, no bolso dos contribuintes brasileiros que já arcam com uma das maiores cargas tributárias do planeta.

José Carlos Corrêa

E jornalista. Atualidades de economia e politica, bem como pautas comportamentais e sociais, ganham analises neste espaco.

Tópicos Relacionados

Lula Simone Tebet Imposto Tributo Arcabouço Fiscal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 14/04/2026
Imagem de destaque
É sempre oportuno voltar a falar de vacinação
Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados