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Sem correção

Orçamento de 2025 não prevê reajuste da tabela do IR e do Bolsa Família

Secretário da Receita Federal diz que será preciso arrumar medida de compensação, caso limite de isenção do Imposto de Renda seja mantido em dois salários mínimos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 set 2024 às 16:38

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 16:38

BRASÍLIA - A proposta do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Orçamento de 2025 deixou de fora a correção da faixa de isenção da tabela do IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) e do programa Bolsa Família.
O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, informou que será preciso arrumar depois uma nova medida de compensação, caso o governo decida manter o limite de isenção em dois salários mínimos.
Cartão do benefício Bolsa Família
Orçamento de 2025 não projeta reajuste no valor do benefício do Bolsa Família Crédito: Roberta Aline/MDS
O PLOA (Projeto de Lei Orçamentária) foi enviado ao Congresso na última sexta-feira (30), mas os detalhes do texto foram divulgados somente nesta segunda (2) pelos ministérios do Planejamento e Orçamento e da Fazenda.
Em 2024, o presidente Lula fez um aumento da faixa de isenção da cobrança do IRPF. A pessoa física com remuneração mensal de até R$ 2.824,00 mensal (dois salários mínimos) está isenta de pagar o imposto neste ano.
Em 2023, o governo promoveu a primeira elevação da faixa de isenção, após oito anos de congelamento da tabela. O valor da faixa de isenção, no entanto, segue distante da promessa de campanha do presidente Lula de elevar a isenção para quem ganha até R$ 5 mil.
A equipe econômica quer tratar o tema da cobrança do IRPF na primeira etapa da reforma da renda, que deverá ser enviada ao Congresso até o final do ano.
A falta de atualização da tabela faz com que os brasileiros paguem cada vez mais Imposto de Renda, retirando dinheiro das famílias.
O governo também não projetou reajuste do valor do benefício do Bolsa Família. Foram direcionados, no PLOA, R$ 167,19 bilhões para o funcionamento do programa no ano que vem
O valor aponta para uma queda de R$ 2,3 bilhões em relação à dotação de R$ 169,47 bilhões prevista no PLOA deste ano.
Em relação ao 3º relatório bimestral de receitas e despesas e receitas, encaminhado ao Congresso no último dia 22 de julho, a a queda da verba para o programa em 2025 será de R$ 1,4 bilhão.

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