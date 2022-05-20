Preparem-se para eleições “conturbadas” em 2022

Tudo indica que viveremos um processo eleitoral tenso e conturbado. Essa expressão foi a utilizada pelo presidente Bolsonaro em um evento com empresários em São Paulo na última segunda-feira. Disse o presidente: “Tudo pode acontecer. Poderemos ter outra crise. Poderemos ter eleições conturbadas. Imagine acabarmos as eleições e pairar para um lado, ou para o outro, a suspeição de que elas não foram limpas?”

Por isso, podem ter certeza: é bem possível que as campanhas eleitorais sejam marcadas por confrontos que certamente resultarão em violência verbal e, quem sabe?, até física. E é certo que nas redes sociais vão estar presentes – como já estão – as famosas fake news espalhando desinformações.

Não é por outra razão que o Tribunal Superior Eleitoral tem veiculado campanha alertando o eleitor para que busque fontes confiáveis de informação ao invés de dar crédito a notícias espalhadas por milícias digitais. Milícias essas que estão sendo investigadas no inquérito conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes.

É exatamente esse inquérito que tanto tem preocupado Bolsonaro, já que ele é um dos investigados. Foi por isso que na terça-feira passada ele deu entrada no STF em um pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, a quem acusou de abuso de autoridade por atacar a democracia, desrespeitar a Constituição e desprezar os direitos e garantias fundamentais.

Novas urnas eletrônicas foram apresentadas Crédito: Abdias Pinheiro/SECOM/TSE

O pedido foi prontamente rejeitado pelo ministro Dias Toffoli que identificou nele a intenção de transformar “o juiz em réu pelo simples fato de ser juiz”. A ação de Bolsonaro é uma clara preparação para um futuro questionamento da imparcialidade de Moraes no processo eleitoral.

Fica fácil perceber que quem deseja que as eleições sejam “conturbadas” é o próprio Bolsonaro. É dele a conclamação à população brasileira para que se arme “para defender a democracia”. Como bem se expressou o jornalista Merval Pereira, essa declaração “é de uma irresponsabilidade sem tamanho” porque deixa claro que, se perder as eleições, Bolsonaro “vai dizer que foi roubado e fará um tumulto para impedir a posse de quem foi eleito (...); está preparando uma milícia para reagir ao resultado das urnas”. Tudo no mais perfeito figurino encenado por Donald Trump nos Estados Unidos.

A radicalização do discurso de Bolsonaro contra as urnas eletrônicas faz parte desse contexto. Bolsonaro tem utilizado com frequência referências a questionamentos feitos pelos representantes militares na Comissão de Transparência Eleitoral – questionamentos esses que, embora tenham sido feitos fora do prazo estipulado no calendário eleitoral, foram devidamente respondidos e esclarecidos pelo TSE – para turbinar suas afirmações de que as urnas não seriam confiáveis. É a repetição dessa ladainha, mesmo sem provas – como ocorreu no evento dos empresários de São Paulo – que faz parte da preparação para criar um clima de crise e instabilidade no processo eleitoral que está em curso.